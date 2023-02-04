Сотни заявок в день: украинцы активно приобщаются к "Гвардии наступления"

Министерство внутренних дел начало набор добровольцев в штурмовые бригады. Уже в первый день заявки подало немало людей.

И самое главное – заявки продолжают поступать. Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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В МВД констатировали, что уже фиксируется положительная динамика по подаче заявок на вступление в ряды штурмовых бригад. В частности, в ЦНАП обратились 3086 граждан. Из них подали заявки – 527. К штурмовым подразделениям Нацполиции изъявили желание присоединиться 291 человек, а также:

в Нацгвардию – 114,

Госпогранслужбу – 122.

У нас эта рекрутинговая кампания стартовала буквально в четверг, но я знаю, что уже очень активно подаются заявки, анкеты. Поступает действительно много звонков на горячую линию, которая была создана специально под формирование этих бригад. Открытый набор и для ребят, и для девушек,

– отметила Павличенко.

По ее словам, в первую очередь это должны быть мотивированные люди, готовые освобождать территории. Она добавила, что люди, которые уже присоединились к подразделениям, имеют:

боевой опыт, в том числе и в деоккупации территорий,

мотивацию,

понимают, как нести службу на передовой.

Павличенко отметила, что боевой опыт не обязателен.

Отвечая на вопрос, как будут проверять кандидатов на честность, она отметила, что действительно есть определенный алгоритм назначения людей в подразделения как полиции, так и Нацгвардии или пограничной службы. Он предусматривает проверку путем направления запросов в ряд структур и поиска по определенным базам.

Что известно о "Гвардии наступления" в Украине

В Украине решили создать "Гвардию наступления". О создании формирования сообщил временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, в нее войдут военнослужащие и правоохранители, героически зарекомендовавшие себя на фронте.

Добровольцы не будут выполнять никакие тыловые задачи, а будут заниматься исключительно освобождением оккупированных российскими захватчиками территорий.

Политолог Валентин Гладких считает, что не все смогут по своим знаниям, умениям, физической форме и ментально-психическому здоровью пройти этот отбор и попасть на службу в украинскую "Гвардию наступления". По его мнению, это будет военная элита.