Успешные действия ВСУ в Крыму могут быть подготовкой к авиационному вторжению, – авиаэксперт

В 2022 году Украина начала присматриваться к американским вертолетам Bell. В 2024 году украинская делегация из Минобороны отправилась в США, чтобы ознакомиться с их производством. В следующем году между Украиной и компанией Bell Textron был подписан меморандум о сотрудничестве, а в этом году в Украине создана дочерняя компания корпорации.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что Воздушные силы Украины имеют возможность усилить свою авиацию, параллельно получить также анонсированные самолеты от партнеров и провести военную операцию, задействовав имеющийся авиаресурс.

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Украина укрепится новой авиацией

Компания Bell Textron производит ударные и транспортные вертолеты. Недавно состоялось интервью с ее директором Филом Фикесом. Он озвучил намерения создать в Украине европейский хаб, чтобы наша страна не только получала от его компании авиацию, но и могла адаптировать ее под свои нужды: обслуживать, модернизировать и иметь локальное производство.

Предлагается, чтобы Украина значительную часть необходимых компонентов производила самостоятельно. Для этого есть все возможности,

– убежден Криволап.

О перспективах производства западной авиации в Украине: смотрите видео

Константин Криволап прогнозирует, что первая поставка будет на уровне одной эскадрильи. Если из общего объема ударных и транспортных более половины будут составлять именно ударные, то, по мнению авиационного эксперта, это будет свидетельствовать о том, что Украина собирается проводить активные действия против России с помощью этих вертолетов. К тому же, вероятно, будут задействованы и другие виды авиации: F-16, Gripen, возможно, и Mirage.

Поэтому я считаю, что события в Крыму — это подготовка к мощному авиационному вторжению туда, нанесению соответствующих ударов, чтобы россияне были вынуждены оттуда бежать. Параллельно под огневым контролем будет находиться Азовский коридор,

– озвучил Криволап.

Какую авиацию Украина может получить к 2030 году?

Наше государство активно работает над укреплением своего авиапарка. Сегодня Украина имеет на вооружении несколько десятков F-16, которые получила от Дании и Нидерландов. В будущем планируется поставка этого вида авиации из Бельгии и Норвегии. Ожидается, что к 2030 году их будет в Украине до 98 единиц, и именно они составят основу ее боевой авиации.

Украина может получить от 5 до 15 французских самолетов типа Mirage. Их передает Франция. Есть надежда, что к этому может присоединиться Греция и передать еще определенное количество этих истребителей.

Планируется, что украинский авиапарк пополнится и шведскими Gripen. Было объявлено, что Украина получит подержанные самолеты этого типа в количестве до 16 единиц. В целом наша страна к 2030 году может иметь до 129 западных истребителей.