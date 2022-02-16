В Украине стартовал телемарафон ко Дню единения: онлайн-трансляция

В День единения в Украине начался общенациональный телемарафон. Стартовало мероприятие исполнением Государственного Гимна Украины.

Накануне, 15 февраля, это событие анонсировал заместитель главы Министерства культуры и информационной политики Тарас Шевченко. 24 канал сообщает, что телемарафон стартовал в 8 часов 16 февраля.

Заметьте В Украине анонсировали общенациональный телемарафон ко Дню единения

Общенациональный телемарафон в Украине

Телемарафон "UAразом" начался в 8 часов и продлится до 10, а также вечером с 19 до 22 часов. Первым с обращением к украинцам выступил президент Владимир Зеленский, далее – глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

С Днем единения, сине-желтые. С Днем единения, Украина. Восток, Запад, Юг, Север – звучит только вместе и сильно,

– подчеркнул президент.

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Кстати, 15 февраля Денис Шмыгаль заявил, что День единства должен консолидировать наше общество. Ведь правительство продемонстрировало сплоченность, оперативно наработав план мероприятий, в котором, в частности, предусматривается повышение выплат для наших военнослужащих. Также в план мероприятий входит:

запуск платформы стратегической коммуникации "UAразом", с помощью которой власть ежедневно будет информировать население о ситуации с безопасностью у границ и планирует ускорить процесс формирования батальонов территориальной обороны;

новый канал коммуникации будут использовать для проведения в зарубежных дипломатических учреждениях Украины встречи дипломатических работников и украинских общин.

День единства 16 февраля: что известно

11 февраля немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на ЦРУ и военных США написало, что нападение России на Украину состоится в среду, 16 февраля. Мол, об этом американские спецслужбы уведомили правительство и страны НАТО.

Зато секретарь СНБО Алексей Данилов эту информацию опроверг. Министр обороны Алексей Резников в очередной раз рассказал, что враг не сформировал ударной группировки для полномасштабного вторжения в Украину.

14 февраля Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 16 февраля Днем единения. Президент Украины хочет консолидировать украинцев на фоне угрозы нового российского вторжения.

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