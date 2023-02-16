Украинские военные уничтожили оккупанта из новогоднего поздравления Путина
Источник:Анатолий Штефан
Защитники ликвидировали старшего лейтенанта оккупантов Юрия "Круга" Шнайдера. Он снимался в новогоднем поздравлении Владимира Путина.
Об этом рассказал полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц". Информацию о смерти Шнайдера подтверждают в российских сообществах. Пока неизвестно, как именно убили оккупанта.
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Что известно о захватчике "Круге"
Шнайдер окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Его за военные преступления в Украине лично наградил Владимир Путин орденом "мужества". Кроме этого, оккупант снялся в массовке диктатора вместе с федеральной службой охраны, которая притворялась обычными российскими военными.
"Круг" заявлял, что награду от Путина он запомнит на всю жизнь. По его словам, диктатор поднял его боевой дух.
Шнайдер о награде от Владимира Путина: смотрите видео
Потери российских оккупантов в войне против Украины: последние новости
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- Вблизи Луганска нашли захоронение вагнеровцев. Журналисты установили, что до войны в Украине оккупанты сидели в тюрьмах.
- По информации издания Spiegel, Россия потеряла в войне против Украины 50% собственных танков.