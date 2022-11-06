Советовал россиянкам рожать больше детей, чтобы было меньше жаль: в Украине погиб протоиерей РПЦ

Настоятель храма при штабе ракетных войск стратегического назначения Михаил Васильев погиб 6 ноября в Украине. Он исполнял "пастырские обязанности".

Об этом сообщают российские СМИ. Священнику оккупантов был 51 год.

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Храм, настоятелем которого был Васильев, действовал по инициативе командования ракетных войск. Его священники "участвуют во всех форматах жизнедеятельности войск" – от присяги до заседаний военных советов и участия в подготовке и проведении пусков ракет на полигонах.

Считал обязанностью участвовать в войне против Украины

Васильев успел побывать с российскими оккупантами в якобы миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии на Северном Кавказе и в Сирии. После объявления частичной мобилизации священник оккупантов заявил, что "отсидеться, когда твои сверстники по долгу службы идут в зону военных действий, значит потерять право что-то говорить и советовать".

В октябре Васильев отреагировал на смерти российских солдат и на то, как это переживают их матери. Он обращался к российским женщинам с призывом рожать еще.

Господь в большинстве случаев допустил родить множество деток. Если ребенок у женщины не один, ей будет не так больно и страшно с ним расставаться, – советовал священник.

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