Так, россияне, вероятно, не смогут обстреливать территорию Украины с моря, а также запускать по этому направлению дроны типа "Шахед". Об этом 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он объяснил, откуда возможны атаки.

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Непогода и способность россиян к обстрелам

Украину накрывает непогода. В частности, в Одесской области мощная метель. Во временно оккупированном Крыму – сильный шторм на побережье Черного моря. Предварительно прогнозировалось, что волны могут достигать от 6 до 8 метров в высоту. Это все, вероятно, повлияет на обстрелы со стороны врага.

"С моря точно нереально (вести обстрел – 24 Канал). И вообще с того направления даже "Шахеды" не пойдут", – сказал Роман Свитан.

Роман Свитан о вероятной тактике обстрелов россиян в непогоду: смотреть видео

По его словам, ударный БПЛА типа "Шахед", как и любой летательный аппарат, очень чувствителен к погодным условиям. Шторм, повышенная влага, плюс к этому нулевая или минусовая температура – дрон сразу возьмется льдом.

Он не долетит: ни ракета, ни "Шахед". Поэтому шторм нас прикроет как минимум с юго-востока,

– объяснил военный эксперт.

Напомним, в ночь на 25 ноября россияне совершили массированную атаку территории Украины дронами. Оккупанты запустили 75 "Шахедов" и одну ракету, которую удалось сбить в Днепропетровской области. Центром поражения БПЛА была Киевская область и Киев. Украинским силам ПВО удалось уничтожить 66 дронов.

Направления вероятной угрозы

Впрочем, угроза атак остается с северо-востока, в частности, Курской области. Оккупанты могут запускать небольшие партии БПЛА как минимум. В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко отмечает, что в районах, где не будет масштабной непогоды, россияне смогут выполнять полеты, в частности, штурмовой авиации. В том числе с пусками ракет – это не помешает врагу.

"Пока непогода активно не сказалась, все будет зависеть от развития ситуации. Пуски "Шахедов" могут быть отложены. На ракеты влияет сильный ветер. Конечно, он не способен остановить их, но от курса ракеты могут отклоняться. То есть упасть в другом месте. Пока информации о взлете авиации нет, – отметил Мусиенко.

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