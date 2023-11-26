Так, росіяни, ймовірно, не зможуть обстрілювати територію України з моря, а також запускати з цього напрямку дрони типу "Шахед". Про це 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він пояснив звідки можливі атаки.

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Негода та спроможність росіян до обстрілів

Україну накриває негода. Зокрема в Одеській області потужна хуртовина. У тимчасово окупованому Криму – сильний шторм на узбережжі Чорного моря. Попередньо прогнозувалося, що хвилі можуть сягати від 6 до 8 метрів у висоту. Це все, ймовірно, вплине на обстріли з боку ворога.

"З моря точно нереально (вести обстріл – 24 Канал). І взагалі з того напрямку навіть "Шахеди" не підуть", – сказав Роман Світан.

Роман Світан про ймовірну тактику обстрілів росіян у негоду: дивитись відео

За його словами, ударний БпЛА типу "Шахед", як і будь-який літальний апарат, дуже чутливий до погодних умов. Шторм, підвищена волога, плюс до цього нульова або мінусова температура – дрон одразу візьметься кригою.

Він не долетить: ні ракета, ні "Шахед". Тому шторм нас прикриє як мінімум з південного сходу,

– пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада росіяни здійснили масовану атаку території України дронами. Окупанти запустили 75 "Шахедів" та одну ракету, яку вдалося збити у Дніпропетровській області. Центром ураження БпЛА була Київська область та Київ. Українським силам ППО вдалося знищити 66 дронів.

Напрямки ймовірної загрози

Утім, загроза атак залишається з північного сходу, зокрема Курської області. Окупанти можуть запускати невеликі партії БпЛА як мінімум. У свою чергу керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко зазначає, що у районах, де не буде масштабної негоди росіяни зможуть виконувати польоти, зокрема, штурмової авіації. В тому числі з пусками ракет – це не стане на заваді ворогу.

"Поки негода активно не позначилася, все залежатиме від розвитку ситуації. Пуски "Шахедів" можуть бути відкладені. На ракети впливає сильний вітер. Звісно, він не здатний зупинити їх, але від курсу ракети можуть відхилятися. Тобто впасти в іншому місці. Наразі інформації про зліт авіації поки немає, – відзначив Мусієнко.

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