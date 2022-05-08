В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма, – Зеленский о зле, которое превзошла Россия

В 2022 году нацистское зло вернулось в мир в несколько иной форме, под другими лозунгами и флагами. И Украина, в которой устроили реконструкцию кровавого режима, ощущает на себе те же зверства, что и вся Европа с 1939 – 1945 года.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул во время обращения к украинцам в День памяти и примирения, когда наше государство вспоминает жертв Второй мировой войны, сообщает 24 канал.

Бывает вечный февраль – обращение Зеленского в День памяти и примирения

Россия превосходит учителя и сдвигает его с пьедестала величайшего зла

Зеленский отметил, что Россия фанатично подражает нацистскому режиму, его идеям, действиям, словам и символам.

Маниакальное до деталей – воспроизведение его зверств и "алиби", которые якобы придают злу священную цель. Повторение его преступлений и даже попытки превзойти учителя и сдвинуть его с пьедестала величайшего зла в истории человечества,

– говорится в обращении президента, записанном в разрушенной Бородянке.

В эмоциональном обращении президент подчеркнул, что россияне ежедневно устанавливают рекорд по ксенофобии, ненависти и расизму, а также количеству жертв, к которому они могут привести.

В этом году мы говорим "никогда снова" иначе: смотрите обращение Зеленского

Он добавил, что "Никогда снова" – это гимн цивилизованного мира, однако Россия исказила эту фразу нотами сомнения, начав свою смертельную арию зла.

И это понятно всем странам, которые увидели ужасы нацизма своими глазами, а сегодня чувствуют жуткое дежавю.

– добавил Зеленский.

День памяти и примирения в Украине

День победы в Украине не отмечают с 2016 года. В советское время 9 мая использовали как элемент пропаганды. Коммунистический российский режим превратил эту дату в знаковую и ежегодно в этот день демонстрирует миру "свою силу" на масштабных парадах.

Наше государство отошло от празднования этого дня. Украина присоединилась к цивилизованному миру и отмечает День памяти и примирения 8 мая. В этот день почитаются подвиги украинского народа и его выдающийся вклад в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

Планы России на 9 мая

Россия же продолжает традицию запугивания мира. В этом году по-прежнему Путин будет выступать на Красной площади перед парадом военных, среди танков, ракет и межконтинентальных баллистических ракет.

Сообщается, что в России пролетят сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160 и самолет судного дня. В стране-агрессоре также планируют, что в марше по Красной площади примут участие 11 тысяч российских военных.

Впрочем, несмотря на всю помпезность события, в этом году Россия привлекла к параду гораздо меньше техники и людей, чем в прошлом.

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