Старый мир сломан: почему "как до войны" уже не будет

Так, как до войны, уже не будет. Не люблю слово "никогда", но уже никогда не будет. Эта война изменила мир.

Война разрушила старый мир

Дело не в эмпатии к Украине со стороны друзей и союзников, дело не в нашем мужестве и не в подлости и жестокости врага. Это не из области эмоций.

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Старый мир сломан войной. Сломан политически, экономически и поведенчески. Спросите себя, что кроме названий стран останется от старого мира? Вы найдете в развалинах только НАТО.

Сегодня коалиция из 50 стран воюет на руинах системы безопасности, построенной после Второй мировой, с новым Рейхом.

Россия старательно копирует гитлеровскую Германию, хотя мне кажется, что это больше игра в Оруэлла, чем у Риббентропа и Геббельса. Чем кончится эта война? Мировым пожаром или победой сил добра над безумным диктатором, а также очередной тщетной попыткой Запада вырастить из страны-урода нормального члена мирового сообщества? Я не знаю.

Как можно уничтожить Россию

Верю, что победит добро, но вера – это не обязательно то, что будет. Что я знаю? Знаю, что скорой победы не будет. Знаю, что история не любит оптимистов. Знаю, что добро всегда побеждает только в сказках, да и то в плохих.

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Россия — сильная ресурсная страна с огромным запасом прочности. Агрессивная, ненавидящая нас и весь коллективный Запад. Ее нельзя превратить в голубя мира, ведь идеология Москвы – это война до победного.

Эту страну нельзя оккупировать и денацифицировать – размеры не те. Ее можно только измотать и экономически уничтожить, но на это нужные годы.

И это значит конец войны. Это означает, что война будет продолжаться, но на другом уровне, с другой интенсивностью.

Поможет ли смена власти в России достичь мира? Возможно. Но это временная мера. Как только Россия насобирает жирок, она вспомнит и унижение, и про "исконные русские земли", и о том, что коллективный Запад – это не только ножки Буша. Уже плавали, знаем.

В общем, я оптимист, но смотрю на вещи реально. Не ждите скорой победы. Это не блицкриг. Но победа обязательно будет. Не сегодня и не завтра, но будет.