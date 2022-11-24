По всей Украине начинают появляться "Пункты несокрушимости": красноречивые фото
Россия массированно атакует украинскую энергосистему, из-за чего по всей Украине открывают "Пункты несокрушимости". В таких местах зимой можно будет согреться и получить доступ к электроэнергии.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона сообщил, что в Украине уже открыто 4 370 "Пунктов несокрушимости". Открытие "Пунктов несокрушимости" 22 ноября анонсировал президент Владимир Зеленский.
Узнайте больше В Украине уже заработали Пункты Несокрушимости: где можно зарядить устройства и погреться
В Украине уже открыто 4 370 "Пунктов несокрушимости"
Тимошенко сообщил, что в "Пункты несокрушимости" ничего нового не закупали, а исходили из того, что есть в наличии. Он рассказал, что на этот проект не выделялись средства из государственного бюджета.
Что касается генераторов, то сейчас используют те, которые предоставили международные партнеры. В то же время определенное количество генераторов стали закупать области средствами местных бюджетов.
Кирилл Тимошенко в своих социальных сетях показал фото, как обустраивают "Пункты несокрушимости" в разных регионах Украины.
"Пункты несокрушимости" на Кировоградщине / Фото с телеграмму Тимошенко
На Кировоградщине в Компанеевской общине "Пункт несокрушимости" расположен в помещении детсада, имеет собственную котельную, которая работает на пилете, мощный генератор, запас воды и продовольствия. Есть постоянная связь и интернет. Об этом сообщает Кировоградская ОВА.
Также Тимошенко показал, как обустроили "Пункты несокрушимости" во Львовской области.
"Пункты несокрушимости" во Львовской области / Фото с телеграмму Тимошенко
Заместитель руководителя ОП сообщил, что в Полтавской области увеличивают количество "Пунктов несокрушимости".
"Пункты несокрушимости" на Полтавщине / Фото с телеграмму Тимошенко
В Запорожье уже работает 6 мобильных "Пунктов несокрушимости"
В Запорожье уже открыли 6 мобильных "Пунктов несокрушимости". В них горожане могут согреться, зарядить мобильные телефоны, выпить чаю и отдохнуть. Кроме того, в пунктах будет круглосуточно работать интернет.
Пункты несокрушимости в Запорожье: видео
В Ивано-Франковской области уже развернуто 132 "Пункта несокрушимости", 11 из которых мобильны.
"Пункт несокрушимости" в Ивано-Франковске / Фото Светланы Онищук
В Луцке "Пункт несокрушимости" открыли в церкви
В церкви "Спасение", что в Луцке, тоже заработал "Пункт несокрушимости". В помещении, где можно разместить около 3 тысяч человек, есть электрогенератор, тепловой насос для бесперебойного отопления всего здания, большая столовая, места для отдыха и детские комнаты.
Кроме того, предусмотрен запас воды, продуктов питания, одеяла и матрасы.
"Пункт несокрушимости" в Луцке: видео
В Киевской области уже открыли 259 "Пунктов несокрушимости"
В Киевской области уже открыли 259 "Пунктов несокрушимости". Адреса ближайших к вам пунктов вы можете узнать на официальных страницах Киевской ОВА, органов местной власти и на сайте "Пункты Несокрушимости".
"Пункты несокрушимости" функционируют и принимают граждан по всей территории Закарпатья. В частности, в горной местности в Раховском районе, где из-за последних атак террористов света нет длительное время, люди уже посещают очаги.
Один из "Пунктов несокрушимости", которые будут действовать в Ужгороде, будет работать в "Совином гнезде" на ул.Ференца Ракоци, 2. Здесь смогут находиться люди во время длительного отключения электроэнергии.
Несколько тысяч человек приняли "Пункты несокрушимости" Тернопольщины на протяжении последних суток.
"Пункт несокрушимости" на Тернопольщине / Фото Владимир Труш
"Пункты несокрушимости" уже развернули в Херсоне, которые Вооруженные Силы Украины окончательно уволили 11 ноября. Из-за действий оккупантов Херсон долгое время остался без света и воды.
"Пункт несокрушимости" в Херсоне / Фото с телеграмму Тимошенко
Также идентичные пункты появились в Черновицкой и Ровенской областях и других регионах Украины.