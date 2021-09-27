В Украине впервые проведут аудит военного сотрудничества с другими странами

27 сентября 2021 , 22:02
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Источник:

СНБО

В Украине впервые проведут аудит состояния военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Инициатором такого решения стал СНБО.

Пресс-служба СНБО сообщила, что цель аудита – улучшение позиций на мировом рынке вооружений. Кроме того, приоритетом является укрепление потенциала государства в сфере военно-технического сотрудничества.

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Обеспечить проведение аудита Кабмин должен в течение 6 месяцев.

В рамках аудита проанализируют:

  • тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и специальной техники;
  • эффективность военно-технического сотрудничества Украины со странами мира и факторы, которые влияют на это;
  • финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники;
  • результаты деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечение сектора безопасности и обороны;
  • потенциал и перспективные направления развития военно-технического сотрудничества.

По результатам разработают Стратегию военно-технического сотрудничества. Она охватит ближайшие 5 лет.

Утвердили стратегический оборонный бюллетень Украины

  • Владимир Зеленский 17 сентября утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины.
  • В этом документе представлена стратегия военной безопасности страны.
  • В частности, главными направлениями являются обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии России, а также восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.
  • Кроме того, в стратегии сформулировали видение сил обороны образца 2030 года.
  • Также на основе Стратегического оборонного бюллетеня разработают государственные целевые программы и планировочные проекты.
Автор: Мар'яна Бекало