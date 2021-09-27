В Украине впервые проведут аудит военного сотрудничества с другими странами
27 сентября 2021 , 22:02Читати новину українською
Источник:СНБО
В Украине впервые проведут аудит состояния военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Инициатором такого решения стал СНБО.
Пресс-служба СНБО сообщила, что цель аудита – улучшение позиций на мировом рынке вооружений. Кроме того, приоритетом является укрепление потенциала государства в сфере военно-технического сотрудничества.
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Обеспечить проведение аудита Кабмин должен в течение 6 месяцев.
В рамках аудита проанализируют:
- тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и специальной техники;
- эффективность военно-технического сотрудничества Украины со странами мира и факторы, которые влияют на это;
- финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники;
- результаты деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечение сектора безопасности и обороны;
- потенциал и перспективные направления развития военно-технического сотрудничества.
По результатам разработают Стратегию военно-технического сотрудничества. Она охватит ближайшие 5 лет.
Утвердили стратегический оборонный бюллетень Украины
- Владимир Зеленский 17 сентября утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины.
- В этом документе представлена стратегия военной безопасности страны.
- В частности, главными направлениями являются обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии России, а также восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Кроме того, в стратегии сформулировали видение сил обороны образца 2030 года.
- Также на основе Стратегического оборонного бюллетеня разработают государственные целевые программы и планировочные проекты.