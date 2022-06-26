Украине все еще нужно советское вооружение для противостояния России, – Белый дом

Украина в войне с Россией использует советское и новейшее вооружение, предоставляемое нашему государству партнерами. В то же время Вооруженным Силам Украины нужно дальнобойное оружие.

США готовы предоставить Украине дальнобойные системы

Об этом сказал представитель Белого дома Джон Кирби, отметивший, что украинским военным все еще нужно советское оружие. Он отметил, что США стремятся соблюдать баланс в поставке военной помощи Украине.

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Кирби рассказал, что в первые недели войны Украина получала бывшее советское оборудование, на котором наши военные были обучены работать и знали, как его использовать.

В этом (советском вооружении – 24 канал) по-прежнему есть потребность. Я имею в виду, что они до сих пор используют эти системы,

– заявил представитель Белого дома.

По словам Кирби, после трех месяцев войны все больше идет речь об артиллерии для Донбасса. Украина нуждается в дальнобойных системах, которые США готовы предоставить нашему государству.

Для этого, как отметили в Белом доме, нужно вывести из боевых действий часть украинских военных, чтобы научить их пользоваться оружием нового образца.

Поэтому мы хотим убедиться, что придерживаемся здесь правильного баланса: они получают системы, к которым они привыкли, а также системы, которые им нужны, без лишнего снижения их боевой готовности в полевых условиях,

– объяснил Кирби.

США передали Украине HIMARS

В начале июня США одобрили очередной пакет военной помощи Украине, включающий предоставление реактивных систем залпового огня HIMARS. Американские HIMARS способны поражать цели на расстоянии более 64 километров.

23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что HIMARS уже в Украине. Впрочем, возможно, что ВСУ еще раньше начали использовать HIMARS.

Источники 24 канала в разведке сообщали, что украинские воины, вероятно, с помощью HIMARS атаковали врага на острове Змеиный.

Также следует обратить внимание, что в США конгрессмены подали законопроект о срочном начале обучения украинских пилотов. Украинских летчиков могут учить пилотировать современные самолеты F-15 и F-16.

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