Собирал секретную информацию: руководитель подразделения Укрзализныци работал на ФСБ

В Украине продолжают разоблачать предателей. Так, СБУ задержала сотрудника Укрзализныци, работавшего на ФСБ.

Как оказалось, предатель корректировал ракетные удары по Киеву. Теперь ему грозит лишение свободы.

Обратите внимание Российские агенты готовили ракетные удары по железной дороге и энергообъектам Одессы и Херсона

Как сотрудник Укрзализныци работал на Россию

Так, чиновнику регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" оккупанты обещали лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях.

Мужчина находился на постоянной связи с ФСБ. Он следил за передвижением военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Кроме того, предатель пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве.

Однако вражеского приспешника СБУ задержала в Чернигове. У него нашли переписку с представителем ФСБ.

Что грозит предателю

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала вражеского агента / фото Служба безопасности Украины

СБУ продолжает разоблачать предателей Украины