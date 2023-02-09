Собирал секретную информацию: руководитель подразделения Укрзализныци работал на ФСБ
Источник:Служба безопасности Украины
В Украине продолжают разоблачать предателей. Так, СБУ задержала сотрудника Укрзализныци, работавшего на ФСБ.
Как оказалось, предатель корректировал ракетные удары по Киеву. Теперь ему грозит лишение свободы.
Обратите внимание Российские агенты готовили ракетные удары по железной дороге и энергообъектам Одессы и Херсона
Как сотрудник Укрзализныци работал на Россию
Так, чиновнику регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" оккупанты обещали лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях.
Мужчина находился на постоянной связи с ФСБ. Он следил за передвижением военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.
Кроме того, предатель пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве.
Однако вражеского приспешника СБУ задержала в Чернигове. У него нашли переписку с представителем ФСБ.
Что грозит предателю
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
СБУ задержала вражеского агента / фото Служба безопасности Украины
СБУ продолжает разоблачать предателей Украины
- Недавно правоохранители разоблачили российскую агентуру в Днепропетровской области. Злоумышленники разведывали позиции спецназовцев ВСУ и готовили теракты.
- Также Служба безопасности разоблачила и задержала вражеских агентов. Они готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам на Юге Украины.
- Кроме того, СБУ разоблачила военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который предал украинский народ и сдавал врагу расположение собственных собратьев.
- СБУ задержала агента России, который работал на ФСБ. Коллаборант надеялся получить от оккупантов квартиру в Крыму.
- А в Черновицкой области поймали кадрового сотрудника управления ФСБ России в Красноярском крае. Шпион собирал информацию о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ и Нацгвардии, в частности отдельного полка специального назначения 4308.