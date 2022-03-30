В Украине запустили портал сообщений об активах оккупантов: присоединиться может каждый

В Украине запустили портал, где собраны сообщения об активах лиц, причастных к агрессии России. Теперь каждый может присоединиться к аресту и конфискации имущества агрессора.

Украинский Task Force по розыску, аресту и конфискации активов, причастных к военным преступлениям России, запустил Портал сообщений обличителей об активах лиц, причастных к агрессии России против Украины.

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Что известно о Task Force

Task Force взаимодействует с другими странами, в частности с США и Европейским Союзом, по обмену данными об активах лиц, причастных к военным преступлениям, а также по имплементации санкций и противодействию физическим и юридическим лицам, которые нарушают эти санкции.

Для компенсации потерпевшим и восстановления нашей страны мы разыскиваем имущество военных преступников, чтобы иметь возможность арестовать его в рамках уголовных производств, а затем конфисковать,

– отметила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Среди участников Task Force:

Офис Генерального прокурора,

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК),

Министерство иностранных дел,

Служба безопасности Украины,

Национальное антикоррупционное бюро Украины,

Национальная полиция и Госфинмониторинг.

О чем следует сообщать

Если у вас есть информация об имуществе причастных к российской агрессии за рубежом, сообщите об этом на Портале. Сообщать советуют о:

квартирах в Великобритании,

имениях в США, Канаде и других странах,

золотых слитках в Швейцарии,

яхтах, зашвартованных в странах ЕС.

Сообщать следует об активах, информация о которых еще не появлялась в СМИ и не известна широкой общественности.

По желанию сообщения на Портале можно подать анонимно.

"Важно, что сообщив о состоянии даже анонимно вы можете получить шанс на значительное финансовое вознаграждение – 10% от стоимости активов. Но самое главное, что ваше сообщение – вклад в окончание войны в Украине!,

– добавил Глава НАПК Александр Новиков.

Механизм обработки входящих сообщений

Проработав данные о найденных активах, НАПК будет передавать их в Офис Генерального прокурора для последующего ареста после оглашения подозрений лицам, являющимся их владельцами или бенефициарами. А также в Министерство иностранных дел Украины для замораживания активов, возмещения их за счет ущерба, причиненного совершением преступлений против человечности, убийством тысяч мирных граждан.

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