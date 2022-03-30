В Украине запустили портал сообщений об активах оккупантов: присоединиться может каждый
Источник:Офис Генерального прокурора
В Украине запустили портал, где собраны сообщения об активах лиц, причастных к агрессии России. Теперь каждый может присоединиться к аресту и конфискации имущества агрессора.
Украинский Task Force по розыску, аресту и конфискации активов, причастных к военным преступлениям России, запустил Портал сообщений обличителей об активах лиц, причастных к агрессии России против Украины.
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Что известно о Task Force
Task Force взаимодействует с другими странами, в частности с США и Европейским Союзом, по обмену данными об активах лиц, причастных к военным преступлениям, а также по имплементации санкций и противодействию физическим и юридическим лицам, которые нарушают эти санкции.
Для компенсации потерпевшим и восстановления нашей страны мы разыскиваем имущество военных преступников, чтобы иметь возможность арестовать его в рамках уголовных производств, а затем конфисковать,
– отметила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Среди участников Task Force:
- Офис Генерального прокурора,
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК),
- Министерство иностранных дел,
- Служба безопасности Украины,
- Национальное антикоррупционное бюро Украины,
- Национальная полиция и Госфинмониторинг.
О чем следует сообщать
Если у вас есть информация об имуществе причастных к российской агрессии за рубежом, сообщите об этом на Портале. Сообщать советуют о:
- квартирах в Великобритании,
- имениях в США, Канаде и других странах,
- золотых слитках в Швейцарии,
- яхтах, зашвартованных в странах ЕС.
По желанию сообщения на Портале можно подать анонимно.
"Важно, что сообщив о состоянии даже анонимно вы можете получить шанс на значительное финансовое вознаграждение – 10% от стоимости активов. Но самое главное, что ваше сообщение – вклад в окончание войны в Украине!,
– добавил Глава НАПК Александр Новиков.
Механизм обработки входящих сообщений
Проработав данные о найденных активах, НАПК будет передавать их в Офис Генерального прокурора для последующего ареста после оглашения подозрений лицам, являющимся их владельцами или бенефициарами. А также в Министерство иностранных дел Украины для замораживания активов, возмещения их за счет ущерба, причиненного совершением преступлений против человечности, убийством тысяч мирных граждан.