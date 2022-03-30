Український Task Force з розшуку, арешту та конфіскації активів причетних до воєнних злочинів Росії запустив Портал повідомлень викривачів про активи осіб, причетних до агресії Росії проти України.

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Що відомо про Task Force

Task Force взаємодіє з іншими країнами, зокрема із США та Європейським Союзом, щодо обміну даними про активи осіб, причетних до воєнних злочинів, а також щодо імплементації санкцій та протидії фізичним і юридичним особам, які порушують ці санкції.

Для компенсації потерпілим та відбудови нашої країни ми розшукуємо майно воєнних злочинців, щоб мати змогу арештувати його в рамках кримінальних проваджень, а згодом конфіскувати,
– зазначила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Серед учасників Task Force:

  • Офіс Генерального прокурора,
  • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК),
  • Міністерство закордонних справ,
  • Служба безпеки України,
  • Національне антикорупційне бюро України,
  • Національна поліція та Держфінмоніторинг.

Про що варто повідомляти

Якщо ви маєте інформацію про майно причетних до російської агресії за кордоном, повідомте про це на Порталі. Повідомляти радять про:

  • квартири у Великій Британії,
  • маєтки у США, Канаді та будь-яких інших країнах,
  • золоті злитки у Швейцарії,
  • яхти, зашвартовані у країнах ЄС.

За бажанням, повідомлення на Порталі можна подати анонімно.

"Важливо, що повідомивши про статки навіть анонімно ви можете отримати шанс на значну фінансову винагороду – 10% від вартості активів. Та найголовніше, що ваше повідомлення – внесок у закінчення війни в Україні!,
– додав Голова НАЗК Олександр Новіков.

Механізм опрацювання вхідних повідомлень

Опрацювавши дані про віднайдені активи, НАЗК передаватиме їх до Офісу Генерального прокурора для подальшого арешту після оголошення підозр особам, які є їх власниками або бенефіціарами. А також до Міністерства закордонних справ України для заморожування активів, відшкодування їх коштом шкоди, заподіяної вчиненням злочинів проти людяності, вбивством тисяч мирних громадян.

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