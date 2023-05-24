Чтобы соответствовать стандартам НАТО: правительство одобрило новую процедуру оборонных закупок
Источник:Правительственный портал
Украина будет осуществлять оборонные закупки по стандартам НАТО. Соответствующую процедуру уже одобрил Кабинет Министров.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что покупкой вооружения и военной техники для ВСУ будет заниматься Агентство оборонных закупок.
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Украина приближается к имплементации стандартов НАТО
Агентство, созданное в 2022 году, отделено от аппарата Министерства, что позволяет свести к минимуму коррупционные риски. Это решение делает оборонное ведомство на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО.
– отметил Резников.
Он также добавил, что это будет способствовать эффективному использованию бюджета нашего государства. А еще позволит сократить сроки поставки товаров, в которых нуждаются наши военные.
Заместитель министра обороны Денис Шарапов отметил, что единственное национальное агентство будет заниматься:
- централизованной закупкой товаров, работ и услуг;
- говорится о тех, которые предназначены для выполнения государственных программ в области нацбезопасности и обороны.
Покупки она будет совершать, ссылаясь на нужды, определенные в Вооруженных Силах Украины.Достойно внимания! Минобороны Украины занимается привлечением партнеров из Великобритании, Норвегии, а также Агентства НАТО по поддержке и поставке. Это делают, чтобы нам помогли построить механизмы работы Агентства оборонных закупок. А также провели оценку соответствия стандартам НАТО.
Заметим, что 25 мая состоится очередная встреча в формате "Рамштайн". Во время нее будут обсуждаться предоставление Украине новой военной помощи.
Что на этот раз обсудят на "Рамштайне"
Спикер Пентагона Пэт Райдер отметил, что будут обсуждать усиление украинского ПВО, а также предоставление боеприпасов. Среди тем, которые будут на повестке дня, – передача нам многоцелевых истребителей.
По словам Райдера, сначала Украина озвучит свои неотложные потребности. После этого все собравшиеся заслушают отчет о ситуации на фронте. В Пентагоне считают, что приоритетными будут системы ПВО и боеприпасы.
А затем будет также дискуссия о подготовке F-16,
– подчеркнул Райдер.
Добавим, что в преддверии встречи, которая пройдет в онлайн-режиме, процесс подготовки обсудили Алексей Резников и Ллойд Остин. Они отметили, что продолжат поддерживать тесный контакт.