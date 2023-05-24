Чтобы соответствовать стандартам НАТО: правительство одобрило новую процедуру оборонных закупок

Украина будет осуществлять оборонные закупки по стандартам НАТО. Соответствующую процедуру уже одобрил Кабинет Министров.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что покупкой вооружения и военной техники для ВСУ будет заниматься Агентство оборонных закупок.

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Украина приближается к имплементации стандартов НАТО

Агентство, созданное в 2022 году, отделено от аппарата Министерства, что позволяет свести к минимуму коррупционные риски. Это решение делает оборонное ведомство на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО.

– отметил Резников.

Он также добавил, что это будет способствовать эффективному использованию бюджета нашего государства. А еще позволит сократить сроки поставки товаров, в которых нуждаются наши военные.

Заместитель министра обороны Денис Шарапов отметил, что единственное национальное агентство будет заниматься:

централизованной закупкой товаров, работ и услуг;

говорится о тех, которые предназначены для выполнения государственных программ в области нацбезопасности и обороны.

Покупки она будет совершать, ссылаясь на нужды, определенные в Вооруженных Силах Украины.

Минобороны Украины занимается привлечением партнеров из Великобритании, Норвегии, а также Агентства НАТО по поддержке и поставке. Это делают, чтобы нам помогли построить механизмы работы Агентства оборонных закупок. А также провели оценку соответствия стандартам НАТО.

Заметим, что 25 мая состоится очередная встреча в формате "Рамштайн". Во время нее будут обсуждаться предоставление Украине новой военной помощи.

Что на этот раз обсудят на "Рамштайне"

Спикер Пентагона Пэт Райдер отметил, что будут обсуждать усиление украинского ПВО, а также предоставление боеприпасов. Среди тем, которые будут на повестке дня, – передача нам многоцелевых истребителей.

По словам Райдера, сначала Украина озвучит свои неотложные потребности. После этого все собравшиеся заслушают отчет о ситуации на фронте. В Пентагоне считают, что приоритетными будут системы ПВО и боеприпасы.

А затем будет также дискуссия о подготовке F-16,

– подчеркнул Райдер.

Добавим, что в преддверии встречи, которая пройдет в онлайн-режиме, процесс подготовки обсудили Алексей Резников и Ллойд Остин. Они отметили, что продолжат поддерживать тесный контакт.