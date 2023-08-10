В Украине заработают еще 50 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД

В Украине на дорогах начнут работу еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Это произойдет с 11 августа.

31 комплекс работал до полномасштабного вторжения России в Украину. Общее количество приборов фиксации от 11 августа будет 215.

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На дорогах заработают еще 50 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД

Как рассказали в полиции, с 11 августа на автомобильных дорогах страны приступят к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. 31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и возобновит свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые.

Правоохранители напомнили, что более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются именно из-за превышения разрешенной скорости движения. Ответственность за это такова:

за превышение скорости более чем на 20 километров в час составляет 340 гривен;

более 50 километров в час – 1700 гривен.

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