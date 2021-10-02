В Украине завершились военные учения Rapid Trident – 2021

2 октября 2021 , 11:46
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Источник:

Госпогранслужба

На Львовщине завершились военные учения Rapid Trident – 2021. Их проводила Украина совместно с США, отрабатывая учебно-боевые задачи.

В них участвовала пограничная комендатура быстрого реагирования Измаильского отряда. Учения завершились 1 октября.

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В Украине завершились военные учения Украины и Штатов

В течение учений пограничники вместе с силами сектора обороны и безопасности Украины и иностранными подразделениями отрабатывали ряд учебно-боевых задач. В частности:

  • по отражению нападения противника;
  • занятию определенных рубежей;
  • завершающим этапом было взятие участка госграницы под контроль и развертывание системы контрольных и режимных мероприятий.

Пограничников поздравил их руководитель – полковник армии США Майкл Хансон.

Пограничники показали высокий уровень обученности во время отработки всех элементов этих учений. В вашей Конституции закреплено стремление Украины вступить в НАТО. Идите по этому пути, реформируйтесь,
– заявил Хансон.

На Львовщине закончились военные учения Украины и США / Фото Госпогранслужбы

 

Что известно об обучении Rapid Trident – 2021

  • Масштабные украинско-американские командно-штабные учения Rapid Trident 2021 стартовали 20 сентября. Они состоялись, в том числе и на Яворовском полигоне во Львовской области.
  • В них планировали принять участие 6 тысяч военнослужащих из 15 стран-партнеров. Предварительно сообщали, что это одни из самых масштабных военных учений в Украине.
  • В большинстве случаев проводились на территории Львовщины, однако однажды – в Польше. По состоянию на 27 сентября, по легенде учений – город захватили "террористы", а освобождали его украинские военные совместно с подразделениями дружественных стран – Румынии, Польши, Болгарии и Литвы.
Автор: Діана Квасневська