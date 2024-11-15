Моряк, попытавшийся затопить яхту гендиректора "Рособоронэкспорта", продолжает службу в ВСУ

В 2022 году украинский моряк Тарас пытался затопить яхту, принадлежавшую гендиректору "Рособоронэкспорта" Александру Михееву. Сейчас он продолжает нести службу в Силах логистики Вооруженных сил Украины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "АрмияInform". Свой поступок украинец объяснил желанием нанести вред владельцу яхты, причастному к производству ракет, что обстреливали Украину.

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Как украинец чуть не потопил яхту российского гендиректора

Сейчас солдат по имени Тарас служит в подразделении, занимающегося ремонтом военной техники и подчиняется командованию Сил логистики.

Он рассказал, что на момент начала полномасштабного вторжения работал в Испании старшим механиком на яхте "Леди Анастасия". Впрочем, увидев кадры попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве, он решил попробовать затопить яхту.

Почему именно эту яхту я решил затопить? Потому что ее хозяин – Михеев Александр Александрович – является главой российской компании "Рособоронэкспорт". И как раз он причастен к производству ракет, которые на нас летят,

– объяснил солдат.

Он также добавил, что работал старшим механиком поэтому имел беспрепятственный доступ к машинному отделению.

"Я открыл кингстон, чтобы затопить яхту. Вода пошла в машинное отделение... Но на борту судна еще было у нас трое членов экипажа: наши ребята из Одессы. И тут, как говорится "землячки помогли": начали шуметь, что, мол, мы же потеряем работу... Ну, они и сообщили местной полиции", – рассказал Тарас.

Полностью затопить яхту не удалось, но она осталась частично подтопленной. Впоследствии ее арестовали, и сейчас она до сих пор стоит в порту Адриана без движения.

Украинец рассказал, что после его попытки затопить яхту, полиция его задержала. Однако судья решил, что, поскольку испанской стороне не был нанесен ущерб, нет правовых оснований для его содержания под стражей, поэтому он мог вернуться домой.