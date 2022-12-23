Украинец пытался вывезти за границу вертолет стоимостью почти миллиард гривен
Источник:Госпогранслужба
На Закарпатье пограничники предотвратили попытку вывоза вертолета за границу. Стоимость вертолета таможенники оценили в 1 миллиард 924 тысяч гривен.
Инцидент произошел на пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области. Вертолет пытались вывезти в Венгрию.
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Вертолет изъяли
В ходе проверки таможенники и пограничники обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара, то есть вертолете Ка-26.. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт.
Вертолет, оценочной стоимостью 1 миллиард 924 тысячи гривен, изъяли таможенники.
Вертолет Ка-26, который пытались вывезти в Венгрию / Фото ГНСУ
Пока неизвестно, какой будет дальнейшая судьба вертолета.
Похожие случаи в Одесской области
- В октябре украинские антикоррупционные структуры нашли на Одесской таможне вертолет Ми-2, который еще 8 месяцев назад должен был отправиться на передовую. По словам Офиса Генпрокурора вертолет находился на таможне, вообще, с 2007 года. Силовики уже изъяли вертолет и решают вопрос о передаче его Вооруженным Силам Украины.
- В ноябре на пункте пропуска "Старокозаче-Тудора" в Одесской области таможенники изъяли американский самолет Cessna 182R Skylane. Гражданин Украины вез самолет в Молдову на прицепе грузовика. Как выяснили на таможне, самолет ввезли под обязательства об обратном вывозе в срок, истекший три месяца назад. Из-за превышения срока ввоза самолета его забрали у владельца. После решения суда воздушное судно может конфисковать или наложить на мужчину штраф в размере 170 000 гривен. Самолет временно изъяли.