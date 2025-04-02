Едва не убил из-за ссоры: в Польше украинец поджег своего работодателя

В польском городе Гдыня украинец совершил покушение на убийство своего работодателя. 29 марта мужчина поджег начальника компании и скрылся.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Wyborcza. Через два часа после нападения мужчину задержали.

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Попытка убийства на предприятии в Польше

В минувшую субботу на территории компании в Гдыне-Орлово 34-летний украинец поссорился со своим начальником. Известно, что после конфликта нападавший вышел из помещения, а затем вернулся с канистрой бензина. Он использовал горючее, чтобы облить 37-летнего мужчину и поджег его. В результате инцидента начальник получил сильные ожоги. Его госпитализировали.

После содеянного украинец покинул место происшествия на авто. На место происшествия вызвали полицию, следственную группу и криминалиста. Хотя подозреваемый и пытался убежать, полиция оперативно его задержала. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. За это ему может грозить пожизненное заключение.

Напомним, в Познани задержали и депортировали агрессивного курьера из Украины, который неоднократно издевался над молодыми девушками и бил прохожих кулаками и палкой. От действий дебошира, в частности, страдали и дети. Во время задержания в его квартире полиции нашла наркотические вещества. За совершенные преступления мужчине запретили повторный въезд на территорию Польши и других стран Шенгенской зоны сроком на 8 лет.