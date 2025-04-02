Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Wyborcza. Через дві години після нападу чоловіка затримали.

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Спроба вбивства на підприємстві в Польщі

Минулої суботи на території компанії в Гдині-Орлово 34-річний українець посварився зі своїм начальником. Відомо, що після конфлікту нападник вийшов з приміщення, а потім повернувся з каністрою бензину. Він використав палив, щоб облити 37-річного чоловіка та підпалив його. Внаслідок інциденту начальник дістав сильні опіки. Його госпіталізували.

Після скоєного українець залишив місце події на авто. На місце події викликали поліцію, слідчу групу та криміналіста. Хоча підозрюваний і намагався втекти, поліція оперативно його затримала. Чоловікові висунули звинувачення у замаху на вбивство. За це йому може загрожувати довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у Познані затримали та депортували агресивного кур'єра з України, який неодноразово знущався з молодих дівчат і бив перехожих кулаками та палицею. Від дій дебошира, зокрема, страждали й діти. Під час затримання в його квартирі поліції знайшла наркотичні речовини. За скоєні злочини чоловікові заборонили повторний в'їзд на територію Польщі та інших країн Шенгенської зони терміном на 8 років.