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      Украинец, который из торговца бобами вырос в непобедимого бойца и символ могущества Японии

      НАШИ.Первые 177 Читати новину українською

      В 1961 году Тайхо Коки получил статус йокодзуна. В финальной схватке поединка он схватил соперника за маваси и вытолкал его с площадки. Зрители не могли поверить: только что на их глазах Ная Коки получил самый высокий и пожизненный титул – йокодзуна – всего лишь в 21 год. Такого молодого чемпиона в истории сумо еще не было.

      Поднимая кубок над головой, Тайхо смотрел на оваций публики и жалел только об одном – его триумфа не увидел отец, Маркиян Борышко.

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      Последний раз они виделись, когда ему было пять лет. Тогда семья жила на острове Сахалин. Тот еще принадлежал Японии, а когда перешел к Советскому Союзу – отцу быстро припомнили антикоммунистические настроения и бросили в тюрьму. Жена с детьми переехала в Японию – на остров Хоккайдо, где и сменила имя сына с Ивана Борышко на Коки Ная. Контактов с отцом они лишились навсегда.

      Тайхо Кокі
      Тайхо жалел лишь об одном – его триумфа не увидел отец, Маркиян Борышко

      Чтобы заработать на жизнь, они с мамой торговали соевыми бобами на рынке, а в 16 лет парня с несколько необычной внешностью пригласили на занятия по сумо. В начале карьеры Ная весил каких-то 75 килограммов, а потому победы приходилось одерживать не силой, а техникой. Впоследствии он набрал еще 60 килограммов, стал сильнее, но своих приемов не забыл. Это сочетание сделало сумоиста непобедимым. Ему удалось провести серию из 45 боев без единого поражения. В 46-ом соперник оказался проворнее.

      Тайхо
      Тайхо удалось провести серию из 45 боев без единого поражения

      На следующий день в газете появилось фото – где ноги обоих соперников были за пределами площадки. Начали закрадываться сомнения в судейском решении. После этого произошло беспрецедентное событие – в сумо ввели видеоповторы спорных моментов. Еще раз пересмотрели запись и увидели, что Тайхо таки должен был победить. Этот момент возмущенные зрители назвали "ошибкой века".

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      Тайхо обожали все – мужчины восхищались зрелищными боями: треть матчей тот выигрывал, просто выталкивая крепких противников из круглого ринга. Женщины считали его самым красивым мужчиной Японии. Когда Ная женился, на свадьбу собралась тысяча гостей и более 200 журналистов.

      Тайхо
       Сумоист украинского происхождения стал символом японской мощи

      В 60-х годах, когда Япония переживала стремительный экономический рост, сумоист стал символом японской мощи – простой торговец бобами, который благодаря своей настойчивости стал непобедимым бойцом. За свою спортивную карьеру Тайхо 32 раза побеждал на императорских турнирах. Этот рекорд побили только в 2014 году.

      Теги: Япония Новости Украины История НАШИ.Первые
      Источник: 24 канал
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