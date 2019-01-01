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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Українець, який з торговця бобами виріс у непереможного бійця та символ могутності Японії

      НАШІ.Перші 361 Читать новость на русском

      У 1961 році Тайхо Кокі отримав статус йокодзуна. У фінальній сутичці поєдинку він ухопив суперника за мавасі і виштовхав його з майданчика. Глядачі не могли повірити: щойно на їхніх очах Ная Кокі здобув найвищий та довічний титул – йокодзуна – лише у 21 рік. Такого молодого чемпіона за всю історію сумо ще не було.

      Здіймаючи кубок над головою, Тайхо дивився на овації публіки і шкодував лише про одне – його тріумфу не побачив батько, Маркіян Боришко.

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      Востаннє вони бачились, коли йому було п'ять років. Тоді сім'я жила на острові Сахалін. Той ще належав Японії, а коли перейшов Радянському Союзу – батькові швидко пригадали антикомуністичні настрої і кинули до в'язниці. Дружина з дітьми переїхала до Японії — на острів Хоккайдо, де й змінила ім'я сина з Івана Боришко на Кокі Ная. Контакти з батьком втратилися назавжди.

      Тайхо Кокі
      Тайхо шкодував лише про одне – його тріумфу не побачив батько, Маркіян Боришко

      Аби заробити на життя, вони з мамою торгували соєвими бобами на базарі, а у 16 років хлопця з дещо незвичною зовнішністю запросили на заняття з сумо. На початку кар'єри Ная важив якихось 75 кілограмів, а тому перемоги доводилося здобувати не силою, а технікою. Згодом він набрав ще 60 кілограмів, став дужчим, та своїх прийомів не забув. Це поєднання зробило сумоїста непереможним. Йому вдалося провести серію із 45 боїв без жодної поразки. У 46-у суперник виявився спритнішим. 

      Тайхо
      Тайхо вдалося провести серію із 45 боїв без жодної поразки

      Наступного дня в газеті з'явилося фото – де ноги обох суперників були за межами майданчика. Почали закрадатись сумніви щодо суддівського рішення. Після цього сталася безпрецедентна подія — в сумо ввели відеоповтори суперечливих моментів. Ще раз переглянули запис і побачили, що Тайхо таки мав перемогти. Цей момент обурені глядачі назвали "помилкою століття".

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      Тайхо обожнювали всі – чоловіки захоплювалися видовищними боями: третину матчів той вигравав, просто виштовхуючи кремезних противників із круглого рингу. Жінки вважали його найгарнішим чоловіком Японії. Коли Ная одружувався, на весілля зібралася тисяча гостей і понад 200 журналістів.

      Тайхо
      Сумоїст українського походження став символом японської могутності

      У 60-х роках, коли Японія переживала стрімкий економічний ріст, сумоїст став символом японської могутності – простий торговець бобами, що завдяки своїй наполегливості став непереможним бійцем. За свою спортивну кар'єру Тайхо 32 рази перемагав на імператорських турнірах. Цей рекорд побили лише у 2014 році.

      Теги: Новини України Японія НАШІ.Перші Історія
      Джерело: 24 канал
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