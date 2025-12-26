Спрятали в обуви: две гражданки Украины пытались вывести 60 тысяч долларов в Румынию

23 декабря две украинки хотели пешком попасть на территорию Румынии через пункт пропуска Сирет. Впрочем, после того, как женщин обыскали, им запретили пересекать границу. Обе пытались вывезти незадекларированную валюту.

Украинки в возрасте 43 и 52 лет спрятали в обуви по 30 000 долларов США каждая. Средства не были задекларированы, передает 24 Канал со ссылкой на румынскую пограничную полицию.

Что было с нарушительницами, которые везли в Румынию незадекларированные доллары?

Все деньги изъяли для проверки. Таможенное бюро Сирет оштрафовало каждую из женщин на 4 000 леев. В пограничной службе напоминают: ввозить в Румынию более 10 000 евро (или эквивалент в другой валюте) без декларирования запрещено.

За это могут оштрафовать и конфисковать деньги. Пограничники советуют заранее ознакомиться с таможенными правилами, чтобы избежать проблем с законом.

