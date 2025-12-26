Спрятали в обуви: две гражданки Украины пытались вывести 60 тысяч долларов в Румынию
- Две украинки пытались вывезти незадекларированные 60 000 долларов США в Румынию, спрятав деньги в обуви.
- Таможенное бюро Сирет изъяло средства для проверки и оштрафовало каждую из женщин.
23 декабря две украинки хотели пешком попасть на территорию Румынии через пункт пропуска Сирет. Впрочем, после того, как женщин обыскали, им запретили пересекать границу. Обе пытались вывезти незадекларированную валюту.
Украинки в возрасте 43 и 52 лет спрятали в обуви по 30 000 долларов США каждая. Средства не были задекларированы, передает 24 Канал со ссылкой на румынскую пограничную полицию.
Смотрите также Проехать границу можно быстрее: в ГПСУ анонсировали приятные изменения для путешествующих поездом
Что было с нарушительницами, которые везли в Румынию незадекларированные доллары?
Все деньги изъяли для проверки. Таможенное бюро Сирет оштрафовало каждую из женщин на 4 000 леев. В пограничной службе напоминают: ввозить в Румынию более 10 000 евро (или эквивалент в другой валюте) без декларирования запрещено.
За это могут оштрафовать и конфисковать деньги. Пограничники советуют заранее ознакомиться с таможенными правилами, чтобы избежать проблем с законом.
Что известно о других случаях правонарушений на границе?
- Вечером 14 декабря в пункт пропуска "Порубное" на мотоцикле приехал гражданин Украины, который хотел незаконно выехать в Румынию. На большой скорости он попытался прорваться через пункт пропуска.
- На Закарпатье задержали инкассаторов, которые перевозили уклонистов в бронированном автомобиле с проблесковыми маячками до границы с Венгрией. Организаторы преступной схемы брали 16 500 долларов за переправку военнообязанных мужчин через границу.
- Вечером 30 октября на пункте пропуска "Большая Паладь" мобилизованный мужчина на автомобиле Toyota протаранил шлагбаумы и незаконно выехал в Венгрию. Во время прорыва он травмировал пограничника, которого госпитализировали с легкими повреждениями. По данным журналистов, за рулем был 38-летний мобилизованный адвокат Эдуард Пуканич.