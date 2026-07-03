Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил "24 Каналу", что систематические удары по логистике оккупантов в Крыму направлены на ослабление российской группировки на южном направлении. По его словам, последствия этих атак ощущаются не только на Запорожском, но и частично на Донецком фронте.

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Россияне вынуждены перестраивать логистику

Братчук пояснил, что после поражения мостов и других объектов инфраструктуры оккупанты вынуждены использовать объездные маршруты через временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Однако эти пути уже известны Силам обороны, поэтому также находятся под контролем украинских военных.

Обратите внимание! Владимир Путин заявил о планах захватить Донбасс и придумал фейковые успехи оккупантов на фронте. Несмотря на это, диктатор признал проблемы с топливом в России из-за украинских атак на нефтебазы. В МИД Украины подчеркнули, что враг не достиг своих целей и несет огромные потери.

По его словам, разрушение переправ существенно увеличивает расстояние, которое приходится преодолевать российской технике. Если раньше маршрут мог составлять около 150 километров, то теперь он удлиняется как минимум вдвое. Это дает украинским защитникам больше времени для обнаружения и уничтожения колонн с топливом, боеприпасами и другим снабжением.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии об изменениях на фронте: видео

Нет горюче-смазочных материалов, нет боекомплектов, нет вооружения. Нет, что очень важно сегодня, например, питьевой воды. Обеспечить войска сегодня и рискованно, и это требует больше времени,

– подчеркнул Братчук.

Он добавил, что из-за перебоев со снабжением интенсивность российских штурмов снижается, а командование вынуждено корректировать свои действия. В то же время это создает дополнительные возможности для украинских военных.

На некоторых участках южной оперативной зоны сегодня Силы обороны возобновили нашу активность, возобновили проведение контратакующих мероприятий, в том числе и по освобождению наших территорий,

– подытожил представитель Украинской добровольческой армии.

К слову, Силы обороны Украины второй месяц подряд освобождают больше территорий, чем захватывает враг, несмотря на рост интенсивности российских штурмов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что благодаря стратегическому планированию украинские войска успешно истощают силы противника и разрушают его логистику.