Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що системні удари по логістиці окупантів у Криму мають на меті послабити російське угруповання на південному напрямку. За його словами, наслідки цих атак відчуваються не лише на Запорізькому, а й частково на Донецькому фронті.

Дивіться також Я спілкуюсь з ФСБ, – блогер розкрив неймовірні факти про роботу програми "Гроші від Апостола"

Росіяни змушені перебудовувати логістику

Братчук пояснив, що після ураження мостів та інших об'єктів інфраструктури окупанти змушені використовувати обхідні маршрути через тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Однак ці шляхи вже відомі Силам оборони, тому також перебувають під контролем українських військових.

Зверніть увагу! Володимир Путін заявив про плани захопити Донбас та вигадав фейкові успіхи окупантів на фронті. Попри це, диктатор визнав проблеми з пальним у Росії через українські атаки по нафтобазах. У МЗС України підкреслили, що ворог не досяг цілей і зазнає величезних втрат.

За його словами, руйнування переправ суттєво збільшує відстань, яку доводиться долати російській техніці. Якщо раніше маршрут міг становити близько 150 кілометрів, то тепер він подовжується щонайменше вдвічі. Це дає українським захисникам більше часу для виявлення та знищення колон із паливом, боєприпасами та іншим забезпеченням.

Речник Української добровольчої армії про зміну на фронті: відео

Немає пально-мастильних матеріалів, немає БК, немає озброєння. Немає, що дуже важливо сьогодні, наприклад, питної води. Забезпечити війська сьогодні й ризиковано, і це вимагає більшого часу,

– наголосив Братчук.

Він додав, що через перебої із забезпеченням інтенсивність російських штурмів знижується, а командування змушене коригувати свої дії. Водночас це створює додаткові можливості для українських військових.

На деяких локаціях південної операційної зони сьогодні Сили оборони поновили нашу активність, поновили проведення контратакувальних заходів, у тому числі й щодо звільнення наших територій,

– підсумував речник Української добровольчої армії.

До слова, Сили оборони України другий місяць поспіль звільняють більше територій, ніж захоплює ворог, попри зростання інтенсивності російських штурмів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що завдяки стратегічному плануванню українські війська успішно виснажують сили противника та руйнують його логістику.