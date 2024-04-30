Американский генерал Ходжес с необычной стороны оценил кадровые проблемы украинской армии

Экс-командующий Сил США в Европе Бен Ходжес объяснил, почему Украина должна формировать новые бригады. А также рассказал, кого надо готовить даже во время боевых действий.

Нашей стране необходимо менять подход к кадровой системе в армии: делать акцент на развитии и подготовке лидеров. Такую мысль в разговоре с NV высказал генерал Бен Ходжес.

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Что рассказал Ходжес

Как отметил Ходжес, во время войны всегда так случается, что молодые офицеры платят своей жизнью, поскольку очень заметны на передовой и пытаются повести за собой военных.

Поэтому у вас среди молодых лидеров традиционно высокий уровень потерь. Вы (Украина – 24 Канал) должны быть в состоянии заменить их,

– объясняет генерал.

Экс-командующий армии США в Европе подчеркивает, что поэтому важно активно развивать навыки младших офицеров, начиная еще с уровня кадетов. "Я был два года в Ираке и год в Афганистане и даже во время боевых действий мы постоянно работали над развитием лидеров, над подготовкой офицеров, чтобы мы могли учиться на ошибках", – поделился Ходжес.

Американский генерал также отмечает, что в целом нашей стране нужно привлекать больше людей в Вооруженные Силы, чтобы сформировать новые бригады. Ведь это даст возможность командованию выводить подразделения из зоны боевых действий на 3 – 4 месяца, во время которых они пройдут восстановление, отдохнут, получат новую технику, пополнят запасы, потренируются. "А потом снова отправятся в бой", – добавляет Ходжес.

Если же говорить о том, чтобы осуществлять наступательные операции, ВСУ понадобится, по мнению генерала Ходжеса, еще больше новобранцев.

Какое западное оружие решит ход войны

Российский публицист из Соединенных Штатов Америки Андрей Пионтковский считает, что ключ к победе в войне – появление в Украине 200 западных самолетов, способных решить задачи ПВО более эффективно, чем системы Patriot.

"Каждый F-16 и каждый западный самолет – это летающая крепость противовоздушной обороны. Ведь основная опасность российской авиации в том, что они сбрасывают планирующие бомбы и наносят удары из глубины своей территории, а их невозможно достать. Когда появятся 200 самолетов, российская авиация исчезнет за несколько дней", – сказал Андрей Пионтковский.