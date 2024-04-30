Нашій країні необхідно змінювати підхід до кадрової системи в армії: робити акцент на розвитку і підготовці лідерів. Таку думку в розмові з NV висловив генерал Бен Годжес.

Дивіться також ССО уразили дві російські ППО "Бук" на Сумському напрямку: гаряче відео

Що розповів Годжес

Як зазначив Годжес, під час війни завжди так трапляється, що молоді офіцери платять своїм життям, оскільки дуже помітні на передовій і намагаються повести за собою військових.

Через це у вас серед молодих лідерів традиційно вищий рівень втрат. Ви (Україна – 24 Канал) повинні бути в змозі замінити їх,

– пояснює генерал.

Екскомандувач армії США в Європі підкреслює, що тому важливо активно розвивати навички молодших офіцерів, починаючи ще з рівня кадетів. "Я був два роки в Іраку і рік в Афганістані і навіть під час бойових дій ми постійно працювали над розвитком лідерів, над підготовкою офіцерів, щоб ми могли вчитися на помилках", – поділився Годжес.

Американський генерал також зауважує, що в цілому нашій країні потрібно залучати більше людей до Збройних Сил, щоб сформувати нові бригади. Адже це дасть можливість командуванню виводити підрозділи із зони бойових дій на 3 − 4 місяці, під час яких вони пройдуть відновлення, відпочинуть, отримають нову техніку, поповнять запаси, потренуються. "А потім знову вирушать у бій", – додає Годжес.

Якщо ж говорити про те, аби здійснювати наступальні операції, ЗСУ знадобиться, на думку генерала Годжеса, ще більше новобранців.

Яка західна зброя вирішить хід війни

Російський публіцист зі Сполучених Штатів Америки Андрій Піонтковський вважає, що ключ до перемоги у війні – поява в Україні 200 західних літаків, що здатні вирішити завдання ППО більш ефективно, ніж системи Patriot.

"Кожен F-16 і кожен західний літак – це летюча фортеця протиповітряної оборони. Адже основна небезпека російської авіації у тому, що вони скидають плануючі бомби і завдають ударів з глибини своєї території, а їх неможливо дістати. Коли з'являться 200 літаків, російська авіація зникне за кілька днів", – сказав Андрій Піонтковський.