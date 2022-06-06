Украинская артиллерия на Юге "сняла с учета" вражеский ЗРК "ТОР М1" и 3 склада боеприпасов
Источник:оперативное командование "Юг"
Оккупанты продолжают нести сокрушительные потери на Юге. 5 июня украинские защитники уничтожили зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1", самоходную гаубицу, РСЗО и кучу другой техники.
Также оккупационная армия продолжает терять личный состав. В сутки наши бойцы обезвредили 59 захватчиков.
Украинские бойцы в зоне ООС отбили 7 атак врага: бои еще продолжаются
Защитники уничтожили кучу вражеской техники на Юге
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация на фронте – динамичная и напряженная. Российские кафиры пытаются улучшить свое положение, однако не имеют успеха. В то же время они продолжают укрепляться на оборонных рубежах.
Захватчики 5 июня нанесли авиационный удар вертолетами Ка-52 по подразделениям украинских защитников. В ответ наша авиация нанесла 3 поражения по позициям кафиров. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения навсегда вычеркнули из учета боеспособных:
- 59 кафиров,
- танк,
- 6 других бронированных машин,
- зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1",
- реактивную систему залпового огня,
- самоходную гаубицу "Гвоздика",
- 5 автомобилей.
Также в 3 разных населенных пунктах Херсонщины украинские защитники уничтожили 3 полевых склада боеприпасов оккупантов.
Интересно На Востоке ликвидировали одного из известнейших российских наемников ПВК Вагнера
Общие потери кафиров
С начала полномасштабной войны украинские защитники уничтожили около 31,15 тысячи оккупантов. Также "вторая армия в мире" стремительно теряет технику. В частности, наши воины испепелили:
- 1381 танк,
- 3392 боевые бронированные машины,
- 686 артиллерийских систем,
- 207 реактивных систем залпового огня,
- 95 средств противовоздушной обороны,
- 210 самолетов,
- 175 вертолетов,
- 548 беспилотников оперативно-тактического уровня,
- 122 крылатые ракеты,
- 13 кораблей и катеров,
- 2360 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Потери россиян могут быть значительно больше. Ведь сделать точные подсчеты невозможно из-за активных боевых действий.
Также 4 июня наши бойцы уничтожили в Запорожье 8 кафиров, а еще 19 – ранили . Кроме этого, защитники ликвидировали 2 танка, боевую бронированную машину, 4 единицы автомобильной техники и миномет. В то же время воины ВСУ смогли уничтожить в регионе одну позицию вражеского отделения.
Оккупационная армия теряет в Украине не только солдат, но и членов командования. Так, защитники ликвидировали генерал-майора Романа Кутузова с позывным "Туманом". На сайте одной из квазиреспублик сообщили, что это произошло около трассы Артемовск – Лисичанск в Попаснянском районе Луганщины.
Будет интересно – закарпатские легионеры сбили российский вертолет за несколько миллионов долларов: смотрите видео