Украинская артиллерия на Юге "сняла с учета" вражеский ЗРК "ТОР М1" и 3 склада боеприпасов

Оккупанты продолжают нести сокрушительные потери на Юге. 5 июня украинские защитники уничтожили зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1", самоходную гаубицу, РСЗО и кучу другой техники.

Также оккупационная армия продолжает терять личный состав. В сутки наши бойцы обезвредили 59 захватчиков.

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Защитники уничтожили кучу вражеской техники на Юге

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация на фронте – динамичная и напряженная. Российские кафиры пытаются улучшить свое положение, однако не имеют успеха. В то же время они продолжают укрепляться на оборонных рубежах.

Захватчики 5 июня нанесли авиационный удар вертолетами Ка-52 по подразделениям украинских защитников. В ответ наша авиация нанесла 3 поражения по позициям кафиров. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения навсегда вычеркнули из учета боеспособных:

59 кафиров,

танк,

6 других бронированных машин,

зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1",

реактивную систему залпового огня,

самоходную гаубицу "Гвоздика",

5 автомобилей.

Также в 3 разных населенных пунктах Херсонщины украинские защитники уничтожили 3 полевых склада боеприпасов оккупантов.

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Общие потери кафиров

С начала полномасштабной войны украинские защитники уничтожили около 31,15 тысячи оккупантов. Также "вторая армия в мире" стремительно теряет технику. В частности, наши воины испепелили:

1381 танк,

3392 боевые бронированные машины,

686 артиллерийских систем,

207 реактивных систем залпового огня,

95 средств противовоздушной обороны,

210 самолетов,

175 вертолетов,

548 беспилотников оперативно-тактического уровня,

122 крылатые ракеты,

13 кораблей и катеров,

2360 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Потери россиян могут быть значительно больше. Ведь сделать точные подсчеты невозможно из-за активных боевых действий.

Также 4 июня наши бойцы уничтожили в Запорожье 8 кафиров, а еще 19 – ранили . Кроме этого, защитники ликвидировали 2 танка, боевую бронированную машину, 4 единицы автомобильной техники и миномет. В то же время воины ВСУ смогли уничтожить в регионе одну позицию вражеского отделения.

Оккупационная армия теряет в Украине не только солдат, но и членов командования. Так, защитники ликвидировали генерал-майора Романа Кутузова с позывным "Туманом". На сайте одной из квазиреспублик сообщили, что это произошло около трассы Артемовск – Лисичанск в Попаснянском районе Луганщины.

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