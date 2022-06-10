Украинская авиация ударила по позициям россиян в 5 разных населенных пунктах Херсона

10 июня 2022 , 01:21
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Оперативное командование "Юг"

Воздушные силы ВСУ продолжают эффективно уничтожать врагов. Только за сутки 9 июня украинская авиация нанесла удар по позициям российских войск сразу в 5 населенных пунктах Херсонской области.

Окрім цього, завдали чималих втрат російській армії наші артилеристи. Яка зараз ситуація на цьому напрямку, розповіли в оперативному зведенні командування "Південь".

Нашою авіацією нанесено серію ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини,
– зазначили в командуванні.

Детально про ситуацію на Півдні: дивіться відео

 

 

Окрім цього, наші артилеристи теж завдали чималих втрат армії окупантів. Яка зараз ситуація на цьому напрямку, розповіли в оперативному зведенні командування "Південь". 

Нашою авіацією нанесено серію ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в п'ятьох різних населених пунктах Херсонщини,
– зазначили в командуванні. 

 Детально про ситуацію на Півдні: дивіться відео 

 

 

Автор: Олександр Марчак