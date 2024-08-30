Такие сложные ракетные технологии имеют несколько стран в мире, в частности Соединенные Штаты, Турция, Китай, Израиль, Индия, Иран, Северная и Южная Корея, Россия, а теперь, вероятнее всего, и Украина. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп сказал 24 Каналу, что производство собственных ракет крайне важно, это приоритетное направление.

Стоит внимания Будет играть важную роль: где могут применяться наши баллистические ракеты

"По моим оценкам, делать ракету, которая не достает и не угрожает Москве, было бы нецелесообразно. Я предполагаю что дальность поражения примерно 500 – 700 километров", – заметил военный обозреватель.

Ракета близка к боевой готовности

Важно, что у Украины было основание баллистической ракеты – проект "Гром". К сожалению, до полномасштабного вторжения разработка этой ракеты не была приоритетом для Украины.

Насколько я слышал, то ракета близка к боевой готовности. Возможно, ближайшие месяцы экземпляр будет готов для оперативного использования,

– сказал Шарп.

По его словам, когда мы обсуждаем значение такого рода оружия, то все сводится к характеристикам и количеству. Россия способна изготавливать "Искандеры" не более нескольких десятков в месяц. Предположить, что Украина сможет в условиях войны, в условиях производства с нуля производить в месяц несколько ракет такого типа, то это очень оптимистичная оценка.

"Как мы видим несколько десятков ракет не решают судьбу войны, однако даже несколько ракет с высокими боевыми характеристиками дадут Украине новые возможности, в частности по поражению отдельных объектов, которые сейчас недоступны", – добавил военный обозреватель.