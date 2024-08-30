Такі складні ракетні технології мають декілька країн у світі, зокрема Сполучені Штати, Туреччина, Китай, Ізраїль, Індія, Іран, Північна та Південна Корея, Росія, а тепер, найімовірніше, й Україна. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп сказав 24 Каналу, що виробництво власних ракет вкрай важливе, це пріоритетний напрямок.

Варте уваги Відіграватиме важливу роль: де можуть застосовуватися наші балістичні ракети

"За моїми оцінками, робити ракету, яка не дістає та не загрожує Москві, було б недоцільно. Я припускаю що дальність ураження приблизно 500 – 700 кілометрів", – зауважив військовий оглядач.

Ракета близька до бойової готовності

Важливо, що в України було підґрунтя балістичної ракети – проєкт "Грім". На жаль, до повномасштабного вторгнення розробка цієї ракети не була пріоритетом для України.

Наскільки я чув, то ракета близька до бойової готовності. Можливо, найближчими місяцями екземпляр буде готовий для оперативного використання,

– мовив Шарп.

За його словами, коли ми обговорюємо значення такого роду зброї, то все зводиться до характеристики та кількості. Росія здатна виготовляти "Іскандерів" не більше кількох десятків на місяць. Припустити, що Україна зможе в умовах війни, в умовах виробництва з нуля виготовляти на місяць декілька ракет такого типу, то це надзвичайно оптимістична оцінка.

"Як ми бачимо декілька десятків ракет не вирішують долю війни, однак навіть декілька ракет з високими бойовими характеристиками дадуть Україні нові можливості, зокрема щодо ураження окремих об'єктів, які зараз недоступні", – додав військовий оглядач.