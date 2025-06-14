Развитие украинской баллистики вышло на новый уровень, – Минобороны

Украина изменила подход к реализации ракетной программы. Приоритетом сейчас является развитие и внедрение баллистики для ударов по стратегическим целям врага.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью бригадного генерала, заместителя министра обороны Украины Анатолия Клочко.

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Промежуточный результат новой ракетной программы

По словам Клочко, в Украине кардинально изменен подход к внедрению ракетной программы. Сейчас ракетная отрасль является одним из самых высоких приоритетов оборонной политики.

Имеем результат, который позволяет масштабировать выполнение запланированных мероприятий. Это касается как развития, так и дальнейшего внедрения новых ракетных систем,

– сказал заместитель министра.

Производство таких вооружений требует значительных финансовых ресурсов. Как сообщил генерал, по состоянию на 1 июня 2025 года выполнено 47% бюджета ракетной программы.

Развитие украинской баллистики в приоритете

Особый акцент сейчас на баллистических ракетах. Клочко отметил, что эти системы позволят Вооруженным Силам Украины выполнять сложные боевые задачи в глубоком тылу врага и уничтожать стратегически важные цели.

Баллистика у нас развивается. Она есть. Думаю, ближайшее время мы об этом скажем более конкретно,

– заинтриговал Клочко.

Ранее сообщалось, что аналитики Defense Express предполагали, что украинские баллистические ракеты уже проходят испытания непосредственно в зоне боевых действий. По их данным, в середине мая состоялись пуски, которые специалисты оценили как крайне успешные.