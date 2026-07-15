Об этом "24 Канал" рассказал подполковник ВСУ, начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил ТрО Тарас Березовец, отметив, что российская ПВО не соответствует критериям уровня украинской ПВО. Кроме того, Украина систематически уничтожает российские системы.

Почему удары баллистическими ракетами будут разрушительными для России?

Подполковник ВСУ пояснил, что с начала полномасштабного вторжения главным преимуществом противника было наличие возможностей собственного замкнутого цикла производства крылатых и баллистических ракет, унаследованного им от Советского Союза.

У Украины тоже были свои возможности по производству этих ракет, но по известным историческим причинам она их утратила, а также до 2022 и даже до 2014 года у ВСУ не было в этом необходимости. Более того, определенные аспекты разработки зависели от Москвы.

Березовец также обратил внимание, что украинская "Днепропетровская школа" является очень мощной, но многие инструкторы либо уже умерли, либо сейчас на пенсии, либо уехали в другие страны, в частности в Россию. В то же время те, кто остался, являются специалистами высокого уровня, но им нужно чему-то учиться. Именно такая возможность сейчас и появилась – украинские производители, компании, частный бизнес начали предпринимать шаги для развития украинской баллистической программы.

Сейчас, как утверждает президент Украины, как говорят отдельные конструкторы баллистического вооружения, у нас появилась возможность, и мы уже не просто близки к этому, а у нас уже есть готовые образцы, которые будут испытаны и будут лететь по территории России. Это необходимый шаг, потому что баллистические ракеты чрезвычайно трудно сбить по сравнению с крылатыми ракетами,

– сказал он.

Березовец объяснил, почему удары баллистическими ракетами по России будут разрушительными: смотрите видео

Подполковник ВСУ подчеркнул, что украинские Воздушные силы, в частности противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины, гораздо профессиональнее, чем у противника. В первый месяц полномасштабной войны у Украины не было ни Patriot, ни NASAMS, поэтому она была вынуждена обходиться тем, что осталось от советского наследия.

Теперь же украинская ПВО гораздо эффективнее, чем российская. Это, в частности, признают западные партнеры.

Поэтому, учитывая размеры России и ограниченность ее ресурсов, как только в Украине появится достаточное количество баллистического оружия, мы будем наносить гораздо более разрушительные удары по российской территории, чем это делают россияне. То есть украинская баллистика будет долетать в разы лучше, чем российская по нам,

– подытожил Березовец.

Интересно, почему 1 июля российское Минобороны сообщило, будто бы ПВО России перехватило оперативно-тактическую ракету большой дальности. Существуют предположения, что это могла быть украинская баллистическая ракета FP-9 производства компании Fire Point. Ранее Штилерман сообщал, что FP-9 будет легко попадать в цели в Москве, поскольку у нее большая скорость прилета к цели.