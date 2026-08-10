Это будет фантастический результат: сколько баллистических ракет может применить Украина

Украина активно работает над созданием собственных баллистических ракет, способных провести атаку против России. Владимир Путин готовится к этому и еще больше усиливает противовоздушную оборону вокруг Москвы и Санкт-Петербурга.

Следует понимать, что от украинской границы до Москвы примерно 500 километров. Как отметил в эфире 24 Канала военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, для ракет требуется дальность не менее 700 –800 километров, чтобы они долетали до российской столицы.

Сколько баллистических ракет сможет производить Украина

По словам военного обозревателя, противостоять ракетам, летящим на такие расстояния, Россия не сможет. У нее нет ракет уровня РАС-3 или израильских систем. Не стоит забывать и о государственном проекте "Сапсан", который также предусматривает создание баллистических ракет к концу 2026 года.

Но реальным фактором сдерживания, который сможет уничтожать российские НПЗ и "выбивать" военно-промышленный комплекс, станут десятки таких ракет в месяц. Даже для одной важной цели потребуется хотя бы несколько ракет, способных преодолеть ПВО,

– добавил Дэвид Шарп.

Впрочем, уже ясно, что российская ПВО даже в самых плотных местах сможет сбивать лишь часть летящих целей. В компании Fire Point сообщали, что вначале смогут производить 3 ракеты в день. Соответственно, в месяц мы получим десятки.

"Но, скорее всего, речь шла о ракете дальностью 200 километров. Это важный инструмент, но не критический. Важно, чтобы Украина благодаря усилиям различных проектов и компаний могла производить около сотни ракет большой дальности – это будет фантастическим результатом", – подчеркнул военный обозреватель.

Шарп рассказал, сколько баллистических ракет нужно Украине: смотрите видео

Даже если на определенном этапе у Украины будет 40 ракет, это уже серьезно меняет дело. К слову, президент Украины заявил, что путь к созданию собственного баллистического оружия остается непростым. Помимо технических вопросов, на пути стоят международные интересы многих стран, ведь наше оружие меняет ситуацию на рынке.

Он добавил, что испытания ракеты прошли успешно. Впрочем, каждый новый этап приходится завоевывать, ведь речь идет также о бизнесе и деньгах. А для наращивания производства необходимо прочное международное сотрудничество и поддержка.