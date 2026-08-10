Варто розуміти, що від українського кордону до Москви приблизно 500 кілометрів. Як зауважив 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, для ракет потрібна дальність хоча б 700 – 800 кілометрів, щоб вони долітали до російської столиці.

Скільки балістичних ракет зможе виготовляти Україна

За словами військового оглядача, протистояти ракетам, які йдуть на такі дальності, Росія не зможе. У них немає ракет рівня РАС-3 чи ізраїльських систем. Не треба забувати і про державний проєкт "Сапсан", який також передбачає балістику до кінця 2026 року.

Але реальним фактором стримування, який зможе знищувати російські НПЗ, "вибивати" військово-промисловий комплекс будуть десятки таких ракет на місяць. Навіть для однієї важливої цілі потрібно хоча б кілька ракет, які зможуть пройти ППО,

– додав Давид Шарп.

Втім уже зрозуміло, що російська ППО навіть у найщільніших місцях зможе збивати лише частину цілей, які летять. У компанії Fire Point повідомляли, що на початку зможуть виготовляти 3 ракети щодня. Відповідно на місяць ми отримаємо десятки.

"Але, скоріш за все, мовилось про ракету дальністю 200 кілометрів. Це важливий інструмент, але не критичний. Важливо, щоб Україна зусиллями різних проєктів, компаній могла виготовляти близько сотні ракет великої дальності – це буде фантастичним результатом", – наголосив військовий оглядач.

Шарп сказав, скільки балістики потрібно Україні: дивіться відео

Навіть якщо на певному етапі Україна матиме 40 ракет, то це вже серйозно міняє справу. До слова, український президент заявив, що шлях до створення своєї балістичної зброї залишається непростим. Окрім технічних питань, стоять міжнародні інтереси багатьох країн, адже наша зброя змінює ситуацію на ринку.

Він додав, що випробування ракети були успішними. Втім кожен новий етап потрібно виборювати, бо мовиться також про бізнес і гроші. А для масштабування виробництва необхідна міцна міжнародна співпраця та підтримка.