Украинская делегация не предала украинский Крым, – Мезенцева о выступлении в ПАСЕ

Украинская делегация выступила в Страсбурге на Парламентской ассамблее Совета Европы. Одной из тем стал временно оккупированный Крым.

Делегация продолжит и дальше держать на повестке дня эту тему. Об этом в эфире 24 канала сказала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

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"Украинская делегация никоим образом не предала украинский Крым", – подчеркнула она.

Мезенцева: держим ПАСЕ в тонусе

Она пояснила, что делегация подала к дебатам соответствующий файл еще 3 недели назад. В то же время бюро ПАСЕ отказало от поддержки. Ведь в июне голосовали за большой комплексный файл "нарушение прав крымских татар".

Мы шагаем действующими регламентными инструментами и держим ассамблею в тонусе,

– подчеркнула она.

По словам Мезенцевой, украинская делегация предложила несколько шагов. В частности направили письмо Генеральному секретарю Совета Европы, которая находилась на Крымской платформе в конце августа.

Саммит Крымской платформы состоялся 23 августа. Почти 50 международных делегаций собрались для того, чтобы наработать план деоккупации Крыма и защитить права крымских татар.

Нардеп отметила, что уже завтра, 28 сентября, состоится встреча с президентом ассамблеи. Там в частности поговорят и на тему временного оккупированного Крыма.

Мезенцева прокомментировала выступление украинской делегации в ПАСЕ: смотрите видео

Украинские вопросы – в ПАСЕ: коротко