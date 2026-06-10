Лубинец объяснил снятые на видео объятия с российским омбудсменом

В сети появилось видео со встречи украинской стороны с российским омбудсменом Яной Лантратовой. На кадрах представители делегаций приветствовались объятиями.

Ситуацию в эфире "Радио Свобода" прокомментировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Что сказал Лубинец относительно видео?

В сети также появились кадры со встречи, на которых зафиксировано приветствие и объятия между отдельными участниками делегаций, вызвавшие общественный резонанс в Украине.

Лубинец объяснил, что эти лица не представляли Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также отметил, что встреча проходила на территории Беларуси с участием представителей спецслужб трех стран.

Я не имею отношения к институтам, которые представляли эти лица. Это не были люди из офиса омбудсмена Украины. Это были спецслужбы,

– заявил омбудсмен.

При этом он добавил, что переговорная группа использует различные дипломатические подходы для достижения результата в вопросах обмена пленными, в частности так называемую тактику "доброго и злого полицейского".

Произошло все это 5 июня. Тогда Дмитрий Лубинец провел первую встречу с новоназначенным российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Переговоры состоялись в день очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией и продолжались более трех часов.

Встреча Лубинца и Лантратовой: смотрите видео

По словам омбудсмена, основной целью диалога было сохранение и расширение гуманитарного направления по возвращению людей с обеих сторон.

Какие подробности последнего обмена?

5 июня Украина провела 75-й обмен пленными с Россией. Домой вернулись 185 военных и один гражданский, часть из которых находилась в плену с 2022 года. Президент Владимир Зеленский сообщил, что среди освобожденных – бойцы ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ, включая защитников Мариуполя и "Азовстали".