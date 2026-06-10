Ситуацію в етері "Радіо Свобода" прокоментував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
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Що сказав Лубінець стосовно відео?
У мережі також з'явилися кадри з зустрічі, на яких зафіксовано привітання та обійми між окремими учасниками делегацій, що викликали суспільний резонанс в Україні.
Лубінець пояснив, що ці особи не представляли Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також наголосив, що зустріч проходила на території Білорусі за участі представників спецслужб трьох країн.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Я не маю відношення до інституцій, які представляли ці особи. Це не були люди з офісу омбудсмана України. Це були спецслужби,
– заявив омбудсман.
При цьому він додав, що переговорна група використовує різні дипломатичні підходи для досягнення результату в питаннях обміну полоненими, зокрема так звану тактику "доброго і злого поліцейського".
Сталося все це 5 червня. Тоді Дмитро Лубінець провів першу зустріч із новопризначеною російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Переговори відбулися в день чергового обміну військовополоненими між Україною та Росією і тривали понад три години.
Зустріч Лубінця й Лантратової: дивіться відео
За словами омбудсмана, основною метою діалогу було збереження та розширення гуманітарного напрямку щодо повернення людей з обох сторін.
Які подробиці останнього обміну?
5 червня Україна провела 75-й обмін полоненими з Росією. Додому повернулися 185 військових і один цивільний, частина з яких перебувала в полоні з 2022 року. Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед звільнених – бійці ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ, включно з оборонцями Маріуполя й "Азовсталі".