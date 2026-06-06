Про це повідомив Дмитро Лубінець.

Дивіться також Гуманітарний діалог заради людей: перша зустріч із новою Уповноваженою з прав людини Росії

Про що домовилися Лубінець та Лантратова?

️Дмитро Лубінець 5 червня мав зустріч з російською уповноваженою з прав людини Лантратовою.

"Розмова була непростою, але цей діалог і гуманітарний трек загалом треба розширювати", – зазначив український омбудсмен.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Зокрема, було домовлено про нову ініціативу щодо довідок.

Лубінець розповів, що достатньо часто надходять запити щодо отримання офіційних довідок, документів з архівів з території Росії тощо.

Ми порушили питання, чи можемо ми обмінюватись отакими офіційними довідками. Це було підтримано, і це таке стане додатковим інструментом,

– зазначив він.

Тож українці у випадку потреби отримати довідку з російської території, наприклад, для оформлення пенсійного стажу, зможуть офіційно отримати її.

Відповідно ця послуга діятиме й для росіян.

Нагадаємо, що омбудсмани України та Росії також домовилися про:

верифікацію та повернення військовополонених і незаконно утримуваних цивільних осіб;

передачу листів і пакунків від військовополонених;

взаємні відвідування та перевірку умов утримання;

роботу над возз'єднанням сімей;

встановлення долі осіб, зниклих безвісти.

Ця зустріч пройшла у день чергового обміну військовополоненими 5 червня. Омбудсман розповів, що переговори тривали близько 3 годин.