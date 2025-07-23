Украинская делегация прибыла в Стамбул, – спикер МИД

В Стамбуле запланированы новые переговоры России и Украины. Украинская делегация уже прибыла в Турцию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о третьем раунде переговоров с Россией?

Как сообщал источник издания в Офисе Президента, в 12 часов дня украинская делегация отправилась на переговоры с россиянами в Стамбуле. Они должны начаться 23 июля в 19:00.

В 17:06 стало известно, что украинская делегация уже прибыла в Стамбул, где должны начаться переговоры с российской делегацией. Об этом Суспильному сообщил представитель МИД Георгий Тихий.

К слову, источники издания "РБК-Украина" отмечают, что украинская делегация настроена на то, чтобы состоялась встреча с лидерами.

"Это Россия затягивает вопрос. Мы уже, по сути, третий раз приезжаем, чтобы утвердить этот пункт. В приоритете этот вопрос. Плюс на повестке дня прекращение ударов по гражданской инфраструктуре, а также гуманитарный трек – обмены, дети и гражданские", – добавил собеседник издания.

Напомним, в 13:45 Суспильное со ссылкой на источник сообщило, что украинская делегация прибыла в Турцию. Отмечалось, что в Анкаре будут встречи с турецкими представителями. Далее в Стамбуле – переговоры с Россией.

Ранее в директорате по коммуникациям администрации президента Турции сообщили, что переговоры Украины и России пройдут в районе Бешикташ, во дворце Чираган.

На повестке дня возвращение пленных, похищенных украинских детей и подготовка встречи на уровне лидеров стран для окончания войны.

Известно, что возглавит украинскую делегацию секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров. В состав также вошли 14 представителей ключевых силовых, дипломатических и разведывательных структур. Среди них представители Офиса Президента, ВСУ, СБУ, МИД, разведки и омбудсмена.