Украинская делегация прибыла в Стамбул, – спикер МИД
- Украинская делегация отправилась в Стамбул для переговоров с Россией, запланированных на 23 июля.
- На повестке дня переговоров обсуждение возвращения пленных, похищенных детей и подготовка встречи лидеров для окончания войны.
- Делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, в состав входят 14 представителей различных силовых и дипломатических структур.
В Стамбуле запланированы новые переговоры России и Украины. Украинская делегация уже прибыла в Турцию.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о третьем раунде переговоров с Россией?
Как сообщал источник издания в Офисе Президента, в 12 часов дня украинская делегация отправилась на переговоры с россиянами в Стамбуле. Они должны начаться 23 июля в 19:00.
В 17:06 стало известно, что украинская делегация уже прибыла в Стамбул, где должны начаться переговоры с российской делегацией. Об этом Суспильному сообщил представитель МИД Георгий Тихий.
К слову, источники издания "РБК-Украина" отмечают, что украинская делегация настроена на то, чтобы состоялась встреча с лидерами.
"Это Россия затягивает вопрос. Мы уже, по сути, третий раз приезжаем, чтобы утвердить этот пункт. В приоритете этот вопрос. Плюс на повестке дня прекращение ударов по гражданской инфраструктуре, а также гуманитарный трек – обмены, дети и гражданские", – добавил собеседник издания.
Напомним, в 13:45 Суспильное со ссылкой на источник сообщило, что украинская делегация прибыла в Турцию. Отмечалось, что в Анкаре будут встречи с турецкими представителями. Далее в Стамбуле – переговоры с Россией.
Ранее в директорате по коммуникациям администрации президента Турции сообщили, что переговоры Украины и России пройдут в районе Бешикташ, во дворце Чираган.
На повестке дня возвращение пленных, похищенных украинских детей и подготовка встречи на уровне лидеров стран для окончания войны.
Известно, что возглавит украинскую делегацию секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров. В состав также вошли 14 представителей ключевых силовых, дипломатических и разведывательных структур. Среди них представители Офиса Президента, ВСУ, СБУ, МИД, разведки и омбудсмена.