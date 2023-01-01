Главная елка Киева попала в рейтинг 5 лучших в мире

Из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия, в столице Украины в этом году довольно скромная елка. Особенно, если сравнивать с пышными красавицами, светящимися тысячами огоньков в других городах мира.

Однако символ новогодних праздников в 2023 году – не об изысканности или дизайнерском размахе. А символ веры в нашу победу, наших военных и стойкость всех украинцев.

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5 место в рейтинге

И такая скромная по нарядности, но прекрасная в своем символизме она восхищает не только украинцев. Указывает на это, в частности, и 5 место в ежегодном рейтинге BBC News.

Это мировой рейтинг BBC News очень престижный, поскольку это даже не европейский рейтинг, а касается елок всего мира. Нам очень приятно,

– рассказали организаторы новогоднего праздника на Софийской площади.

Отметим, что наша елка в рейтинге находится среди красавиц из Вильнюса, Гонконга, Стокгольма, Каракаса, Нью-Йорка, Праги, Милана, Лондона и Варшавы.

Украшение киевской елки

Напомним, что в этом году елка в столице значительно ниже традиционной – всего 12 метров. Она украшена белыми голубями, а из-за дефицита электроэнергии подсвечивается энергосберегающими гирляндами минимально от генератора.

Верхушку главной елки украсили гербом Украины, а ее низ – стендами с флагами стран, помогающими Киеву справиться с вызовами и последствиями войны. Присутствуют на ней также игрушки, которые использовали в прошлые годы – это около 1000 украшений, в частности шарики синего и желтого цветов.

Заметим также, что киевскую елку устанавливали исключительно за средства меценатов.