Говорить с Россией не о чем: Шейтельман сказал, какая задача украинской Формулы мира

Россия не примет украинскую Формулу мира, которую в 2022 году озвучил Владимир Зеленский. Зато у этой инициативы другая задача.

Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, задача украинской Формулы мира состоит не в том, чтобы договориться с Россией, что нереально.

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Задача Формулы мира

Основная задача украинской Формулы мира – изоляция России. Михаил Шейтельман уверен, что союзники Украины поддержат эту инициативу. Но важно, чтобы также подписались большие мировые страны и те, кто имеет весомый голос в решениях.

"Нам нужно, чтобы подписалась Бразилия, Китай и тогда все – Россия должна быть изолирована. Чего нам не хватает в санкциях – тотальной изоляции. Санкции не работают, потому что есть Китай, который не готов к ним присоединяться, есть Индия. Как только присоединятся – все. Россия проживет не очень долго", – отметил политтехнолог.

Напомним, в конце 2022 года украинский президент озвучил Формулу мира, предусматривающую справедливое завершение войны, которую Россия развязала против Украины. Инициатива состоит из 10 положений.

В частности, речь идет о радиационной, ядерной, продовольственной, энергетической безопасности; освобождении пленных и депортированных; выполнении устава ООН по восстановлению территориальной целостности; вывод российских войск; возвращении справедливости, противодействии экоциду, недопущении эскалации и фиксации окончания войны.

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