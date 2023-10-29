Мир в Украине – безопасность мира: заявление сопредседателей после саммита по Формуле Зеленского

Глава Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал заявление сопредседателей Мальты и Украины по результатам встречи по ключевым принципам мира в Украине и мире. На этом саммите присутствовали представители 66 государств и организаций.

На Мальте состоялись международные консультации по ключевым принципам мира в Украине и мире. Они предусматривали личное и онлайн-участие советников по национальной безопасности и советников по внешней политике из 66 государств и международных организаций.

Эти консультации – это продолжение недавних встреч представителей Украины и государств-партнеров, в частности, в Копенгагене 24 июня 2023 года и в Джидде 5 августа 2023 года.

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Совместное заявление Украины и Мальты

В заявлении говорится, что Украина продолжает страдать неспровоцированной вооруженной агрессией Российской Федерации.

На открытой и конструктивной встрече участники предметно обсудили ключевые принципы, на которых должен быть достигнут и основываться всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир для Украины. Достижение такого мира для Украины стало бы весомым вкладом в укрепление международного мира и безопасности,

– говорится в документе.

Мир должен основываться на:

принципах Устава ООН,

уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины,

соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН,

международном праве.

После встречи в Джидде в августе 2023 года Украина с привлечением послов, аккредитованных в Украине, и приглашенных экспертов, создала рабочие группы по разным аспектам мира. На встрече на Мальте стороны проработали следующие направления по достижению всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира:

"Ядерная и радиационная безопасность",

"Продовольственная безопасность",

"Энергетическая безопасность",

"Освобождение всех пленных и депортированных лиц",

"Восстановление территориальной целостности Украины".

Также обсудили инициативу проведения учредительного Глобального саммита мира на уровне глав государств и правительств – стороны планируют осуществлять необходимые шаги для подготовки к проведению этого мероприятия.

"Участники выразили глубокую признательность Республике Мальта за гостеприимство и организацию проведения третьего раунда консультаций по ключевым принципам мира", – говорится в заявлении.

Советники по вопросам национальной безопасности и советники по внешней политике будут продолжать тесно сотрудничать, чтобы обеспечить широчайшую международную поддержку для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира для Украины и всего мира.