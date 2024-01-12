Чего не хватает Украине для контроля неба: авиаэксперт назвал две важные составляющие
Президент Владимир Зеленский заявил, что семь дополнительных систем ПВО от партнеров могут предотвратить гибель украинцев в Харькове, Одессе и Херсоне. Но, кроме западного вооружения, Украина нуждается еще в кое-чем.
Авиационный эксперт Богдан Долинце прокомментировал слова президента 24 Каналу и назвал еще одну важную составляющую для защиты украинского неба. По его словам, нужно разрешение на нанесение ударов по территории России.
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Дело в том, что страна-агрессор обстреливает украинское пограничье ракетами С-300, которые значительно дешевле ракет к системе ПВО Patriot.
Самое эффективное средство – уничтожение именно пусковых установок, потому что их не так много в отличие от хранящихся на складах ракет,
– объяснил Долинце.
Чтобы уничтожать пусковые установки С-300, нужно отменить запрет на удары по территории России или по крайней мере по буферной зоне вдоль 200 километров от границ Украины вглубь страны-агрессора.
Имея возможность бить по России и достаточное количество оружия, защитники просто лишили бы врага возможности применять ракеты С-300 по Харькову и другим приграничным городам.
"Семь систем позволят закрыть как минимум семь крупных городов или хотя бы создать определенный барьер, который сможет уничтожать те или иные воздушные цели", – добавил авиаэксперт.
Враг также учится
Украинские защитники неба в последнее время преимущественно показывают высокий уровень сбивания вражеских воздушных целей. Однако и российские оккупанты не сидят сложа руки.
Если эффективность нанесения ударов по одной цели будет существенно снижаться, то враг, вероятнее всего, выберет какую-то другую цель. Понятно, что другая цель может не иметь такой защиты от соответствующих баллистических или крылатых ракет, дронов,
– отметил Долинце.
Кроме того, захватчики постоянно модернизируют, совершенствуют не только средства воздушного нападения, такие как дроны, но и способы атаки. В частности, используют достаточно сложные маршруты.
Украинская ПВО: последние новости
- В ходе внеочередного заседания Совета Украина – НАТО 10 января обсудили усиление российских ударов по Украине. Страны-члены Североатлантического союза подтвердили готовность предоставить дополнительные системы ПВО.
- Тем временем Канада до сих пор не передала систему NASAMS, которую обещала еще год назад. Одна из компаний-производителей заявила, что не имеет соответствующего контракта.
- Ранее в The New York Times появилась публикация, что США не смогут долго поставлять Киеву ракеты к ЗРК Patriot. Эта система – одна из немногих, что может сбивать баллистические ракеты.