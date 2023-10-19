Прошла сквозь огонь и воду: щемящая история бабушки, спасшей внука от россиян

Россияне в начале полномасштабного вторжения похитили 9-летнего украинского мальчика Никиту Биланчука. Ребенка удалось спасти в сентябре 2023 года, несмотря на то, что россияне всячески препятствовали возвращению мальчика.

Спасти ребенка удалось при участии журналистов hromadского и фонда Save Ukraine. В 2022 году Никита был воспитанником Олешкивского интерната для детей с инвалидностью.

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Россияне похитили мальчика из Херсона

В интернате мальчик проходил оздоровление, прежде чем пойти в школу. В марте 2022 года, когда россияне оккупировали Олешки и часть Херсонщины, мальчик должен был забрать домой отец, но не успел.

Детский дом оказался под оккупацией, после чего россияне вывезли детей в оккупированный Крым. Оккупанты вывезли 105 украинских детей.

Сначала россияне перевезли детей в Россию, а оттуда перевели в оккупированный Скадовск.

В апреле 2023 года журналисты обнаружили и верифицировали списки вывезенных воспитанников интерната, после чего начали поиски родителей или родственников детей.

Журналисты нашли Полину Киндру, бабушку депортированного из Украины Никиты Биланчука, которая живет в Польше.

После того, как в Украине женщине помогли оформить все необходимые документы и спланировать маршрут, она отправилась в оккупированный Скадовск, чтобы забрать ребенка.

Полина Киндра в течение 76 дней пыталась унести своего внука, однако россияне отказывались возвращать мальчика. Женщина приезжала в интернат, где получала отказ.

Россияне заставили Полину Кондра пройти ДНК-экспертизу, чтобы подтвердить, что она является бабушкой мальчика. Также россияне и так называемый директор интерната Виталий Сук заставляли его взять российский паспорт.

Российская омбудсмен лично приехала, чтобы вернуть мальчика

С третьей попытки в сентябре 2023 года россияне отдали ребенка. Оккупанты с участием пропагандистов сделали это перед десятком камер, как будто до этого не препятствовали возвращению Никиты.

Российская уполномоченная по делам детей Мария Львова-Белова, находящаяся в международном розыске за похищение украинских детей, лично приехала отдать мальчика.

Сейчас Никита живет со своей бабушкой в Польше. Она рассказала, что тем, у кого россияне забрали детей, нужно выдержать психологическое давление оккупантов, чтобы вернуть родных.