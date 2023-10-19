Врятувати дитину вдалося за участі журналістів hromadske та фонду Save Ukraine. У 2022 році Микита був вихованцем Олешківського інтернату для дітей з інвалідністю.

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Росіяни викрали хлопчика з Херсонщини

В інтернаті хлопчик проходив оздоровлення перед тим, як піти у школу. У березні 2022 року, коли росіяни окупували Олешки та частину Херсонщини, хлопчика мав забрати додому батько, але не встиг.

Дитячий будинок опинився під окупацією, після чого росіяни вивезли дітей до окупованого Криму. Окупанти вивезли 105 українських дітей.

Спершу росіяни перевезли дітей у Росію, а звідти перевели до окупованого Скадовська.

У квітні 2023 року журналісти знайшли й верифікували списки вивезених вихованців інтернату, після чого почали пошуки батьків або родичів дітей.

Журналісти знайшли Поліну Кіндру, бабусю депортованого з України Микити Біланчука, яка живе у Польщі.

Після того, як в Україні жінці допомогли оформити всі необхідні документи та спланувати маршрут, вона вирушила до окупованого Скадовська, щоб забрати дитину.

Поліна Кіндра протягом 76 днів намагалася забрати свого онука, однак росіяни відмовлялися повертати хлопчика. Жінка приїжджала до інтернату, де отримувала відмову.

Росіяни змусили Поліну Кіндру пройти ДНК-експертизу, щоб підтвердити, що вона є бабусею хлопчика. Також росіяни й так званий директор інтернату Віталій Сук змушували її взяти російський паспорт.

Російська омбудсменка особисто приїхала, щоб повернути хлопчика

З третьої спроби у вересні 2023 року росіяни таки віддали дитину. Окупанти за участі пропагандистів зробили це перед десятком камер, так ніби до цього не перешкоджали поверненню Микити.

Російська уповноважена у справах дітей Марія Львова-Бєлова, яка перебуває в міжнародному розшуку за викрадення українських дітей, особисто приїхала віддати хлопчика.

Наразі Микита живе зі своєю бабусею у Польщі. Вона розповіла, що тим, у кого росіяни забрали дітей, потрібно витримати психологічний тиск окупантів, щоб повернути рідних.