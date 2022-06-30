Славная украинская "Валькирия" снова попала во вражеский склад боеприпасов

Беспилотник "Валькирия" в очередной раз помогает уничтожать оккупантов. Его запустили в склад вражеских боеприпасов.

Так, на Донбассе с помощью "Валькирии" наши защитники метко попали в склад боеприпасов к "Урагану". Его успешно уничтожили.

Кстати ВСУ из HIMARS уничтожили склад боевиков в Перевальске: много погибших

Славная украинская "Валькирия" снова бьет оккупантов,

– написали в ОТУ "Север".

Также военные показали видео уничтожения вражеского склада.

Другие достижения ВСУ

28 июня украинские военные заявили, что ликвидировали в Харьковской области вражеский штаб. Артиллеристы "ювелирным" выстрелом уничтожили здание, в котором находилась группа оккупантов. При этом здания рядом не пострадали.

29 июня наши артиллеристы нанесли удар по позициям российских войск. Им удалось обезвредить батарею самоходных артиллерийских установок "Акация".

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили российскую минометную секцию вместе с боекомплектом.

Более 35 тысяч оккупантов – ликвидированы

Украинские защитники на 30 июня уже ликвидировали 35 600 российских солдат. При этом это лишь приблизительные цифры, на самом деле потери оккупантов могут быть еще более серьезными.

Сколько ВСУ уничтожили вражеской техники:

танков – 1 573 единицы,

боевых бронированных машин – 3 726 единиц,

артиллерийских систем – 790 единиц,

реактивных систем залпового огня – 264 единицы,

средств ПВО – 104 единицы,

самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 185 единиц,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 641 единица,

крылатых ракет – 143 единицы,

кораблей/катеров - 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 единицы,

специальной техники – 61 единица.

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