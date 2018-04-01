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Украинская покорительница Эвереста готовит повторное восхождение на вершину с Владимиром Кличко

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Владимир Кличко
Владимир Кличко

Ирина Галай, которая в мае 2016 года стал первой украинкой, которая поднялась на Эверест, планирует повторное восхождение на Джомолунгму. Причем в этот раз напарником Ирины в экстремальной экспедиции будет легенда мирового бокса Владимир Кличко.

Уже сегодня, 1 апреля Ирина и Владимир вылетают в Непал, где и начнут свое восхождение.

По нашим данным, Владимир принял это решение после боя Александра Усика с Майрисом Бриедисом, который состоялся в январе. Украинец этот поединок смотрел в ринг-сайде Арена Рига, а его соседкой была Ирина Галай.


Владимир Кличко и Ирина Галай

Кличко так вдохновил рассказ Галай о восхождении на Джомолунгму, что он предложил Ирине уже вместе еще раз подняться на вершину. В течение февраля и марта Владимир готовился к экстремальному восхождению – получал базовые знания и нарабатывал навыки альпинизма.

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Теги: 1 апреля Курьезные новости Владимир Кличко
Источник: 24 Канал
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